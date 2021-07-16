WhatsApp, dünyanın 100’den fazla ülkesinde 2 milyardan fazla kişiden oluşan bir kullanıcı tabanına sahiptir ve bu da onu en popüler mesajlaşma hizmeti haline getirir. “Büyük güç, büyük sorumluluk getirir” ve dünya, nüfusun neredeyse üçte biri hizmetlerinizi kullanırken bu sorumluluğu nasıl ele aldığınız konusunda son derece eleştireldir. Prestijini korumak ve besin zincirinin tepesinde kalmak için WhatsApp, platformunu kullanıcı dostu tutmalı ve kullanıcılar tarafından olumlu karşılanan özellikler sunmalıdır. Tüm teknolojik güzelliklerin yanı sıra, tüm sosyal medya platformları gibi WhatsApp da kullanıcılarının siber güvenliğini sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmakla yükümlüdür.

Adalet arayışında, tarihsel olarak, biri veya diğeri haksızlığa uğradı, bazıları onarılamaz bir şekilde, bazıları haksız. Adaletin bu gönüllü veya gönülsüz altüst oluşu, insanlara adalet için bir şans daha vermek üzere Temyiz Mahkemesinin kurulmasına yol açtı. Bugün, dijital çağda, bir ekranın arkasından ve bir veya iki küresel teknoloji devi arkasından adalet dağıtılıyor.

Teknoloji devleri, sosyal medya platformlarının bütünlüğünü korumak için mümkün olan en sağlıklı ortamı sağlamak için sıkı güvenlik önlemleri ve kontroller uyguluyor. Siber zorbalık, suistimal, spam’ler ve dolandırıcılık bu platformlarda yaygın görülen bir durumdur ve bu, orayı zehirli bir yer haline getirir ve insanların uzak durmayı ve zihinsel sağlıklarını korumayı seçmesine yol açar. Düşen kullanıcı sayısı iş için kötüdür ve bu nedenle kötüye kullanım ve spam kontrolleri uygulanır.

Kişisel olmayan adalet, çoğu zaman, gerçeklerin yanlış beyan edilmesinin ve masumları karalamakla sonuçlanan kararların alınmasına yol açan yanlış iletişimin kurbanı olabilir. İtibarın ve ruh sağlığının zedelenmesi, böyle bir şey olduğunda ve potansiyel olarak şirketleri pahalı davalara açtığında en kötü durum senaryolarıdır, bu nedenle bu kararların ve kararların azami dürüstlük ve dikkatle alınması zorunludur.

Kendilerine ve kullanıcılarına nefes alabilecekleri bir alan sağlamak ve bir şekilde yanılmaz olmadıklarını kabul etmek için, WhatsApp, WABI’ye göre şimdi hesabınızın incelenmesi için bir özelliği test ediyor, 24 saat sonra incelemeden sonra ya yasaklanmış hesabınızı geri alırsınız. ya da tamamen silinmesini sağlarsınız. Bu güncellemenin getirdiği pozitifler sınırsızdır, bu, ilk başta adalet adaletsiz olsa bile, kullanıcıların bir şansı daha olmasını, haklarının onaylandığını görmek için başka bir fırsatın olmasını sağlar ve WhatsApp’a bir güvenilirlik ölçüsü verir.

Bu özellik yalnızca iOS WhatsApp‘ın genel beta sürümünde görüldü, ancak herhangi bir çekince olmadan karşılanırsa ve iyi incelemeler (umarız) tüm platformlarda ve işletim sistemlerinde görülecektir.