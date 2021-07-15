WhatsApp kullanıcıları mesajlaşma servisini çeşitli platformlarda kullanabilmelerine rağmen, büyük ölçüde WhatsApp‘ın uçtan uca şifrelemeyi (E2EE) işleme şekli nedeniyle yine de bir akıllı telefona bağlı olmaları gerekir. Bu değişmek üzere ve sonunda WhatsApp‘ı web, macOS, Windows veya Portal’da kullanmak için yakınınızda bir telefona ihtiyacınız olmayacak.

WhatsApp, kullanıcıları çoklu cihaz betasını denemeye davet edecek. Hizmeti telefonunuzda ve en fazla dört başka cihazda (telefon olmadıkları sürece) kullanabileceksiniz. WhatsApp, beta programından küçük bir grup insanla çoklu cihaz yaklaşımını deneyecek. Daha sonra betadan çıkabilecekler. Bu kullanıcıların yardımıyla WhatsApp, çoklu cihaz deneyimini optimize edecek ve daha geniş bir alana yaymadan önce bazı özellikler ekleyecektir.

Birçok kullanıcı çoklu cihaz desteği talep etmesine rağmen, WhatsApp‘ın bunu gerçekleştirmesi biraz zaman aldı. İnsanların cihazlar arasında kişi adları, arşivler ve yıldızlı mesajlar gibi verileri senkronize etmesine izin verirken uçtan uca şifrelemeyi koruyan bir sistem oluşturmuştur.

Şimdiye kadar, WhatsApp akıllı telefon uygulaması hizmet için önemli bir kanaldı. Web ve masaüstü uygulamaları gibi diğer platformlar, telefon uygulamasına tutarlı ve güvenli bir bağlantı sağlar ve içeriği yansıtır. Ancak telefonunuzun pili biterse veya akıllı telefon uygulamasında bir sorun olursa WhatsApp‘ı diğer platformlarda kullanamazsınız.

Çoklu cihaz beta yoluyla, her cihazın kendi kimlik anahtarı olacaktır. Şu anda, kullanıcıların şifrelenmiş mesajları işlemek için tek bir kimlik anahtarı (yani telefonlarındaki anahtar) vardır. WhatsApp, bir kullanıcının hesabına cihaz eklemeye çalışan dinleyicileri uzak tutacağını ve insanların cihazlar arasında kimliklerini doğrulamak için ihtiyaç duyduğu sayıyı en aza indireceğini söylediği sistemler geliştirdi. Ayrıca bağlı cihazlar üzerinde kontrole sahip olacak ve hangilerinin hesabınıza bağlı olduğunu göreceksiniz.

Mesajların yanı sıra WhatsApp, çoklu cihaz betasının bir parçası olarak sesli ve görüntülü aramalar için E2EE desteğine sahip olacak. WhatsApp‘ın bulut yedeklemelerini işleme biçimi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Yalnızca mesajların gönderildiği ve gönderildiği cihazların bunların şifresini çözebileceği düşünüldüğünde, bir kullanıcının cihazlarında E2EE’yi destekleme sorununu çözmek zor olabilir. Apple bir cevap bulmuş gibi görünüyor. iMessage, Apple cihazlarında E2EE’yi destekliyor. Telegram birden fazla cihazda çalışsa da, E2EE yaklaşımı (Gizli Sohbetler) şu anda bunu yapmamaktadır. WhatsApp‘ın mevcut kurulumu gibi, Signal‘in masaüstü uygulamasının da mesaj gönderip almak için bir akıllı telefona bağlanması gerekiyor.