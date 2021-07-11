Facebook, farklı uygulamaları örnek alarak kendi uygulamalarına entegre sağlıyor. Facebook’un son adımı Whatsapp içindi. Whatsapp’ta yapılacak bir güncelleme ile Snapchat benzeri bir özellik geliyor. Arada çeşitli farklılıklar olsa da Whatsapp’a gelecek bu özellik çok konuşulacak. Çünkü mesaj silmenin yanı sıra artık gönderileri tek seferliğine göndermek de mümkün olacak. Hatırlayacak olursanız aynı özellik Instagram’da da bulunuyordu. Ancak Whatsapp’ın mesajlaşma özelliği çok daha fazla kullanılmakta. Dolayısıyla bu uygulamaya gelecek bir güncelleme daha fazla ses getirecektir. Hali hazırda android için beta sürümünde olan bu güncellemenin iOS’a da geleceği konuşuluyor.

Yeni Özellik Android Beta Sürümünde!

Android kullanıcıları, beta sürümü ile tanıştı. Yakında bu güncelleme ile ilgili çeşitli sorunlar ortadan kalkar ise tamamen yayınlanması bekleniyor. Whatsapp’ın bu hamlesi ile Telegram ve diğer rakip iletişim uygulamalarını daha da fazla geride bırakmayı hedeflediği düşünülmekte. Çünkü Whatsapp’a ait en son güncelleme haberinde artık kaliteli fotoğraf ve video gönderilebilecektir. Whatsapp’a yüklenilen görsel ve videoların kalitelerinde düşüş yaşanıyordu. Medyaların kalitesi düşmesin diye farklı bir güncelleme yapılmasına karar verildi. Artık isteğe bağlı olarak dilerseniz otomatik dilerseniz ise kaliteli bir şekilde medya gönderebileceksiniz. Fakat Snapchat’e benzeyen tek seferlik medya gönderimi özelliği ne kadar etkili olacak bilinmiyor.

Güncelleme iOS’a Ne Zaman Gelecek?

Whatsapp iOS ve android için çalışmalara devam ediyor. En yakın zamanda beta versiyonun iOS’ta da olması muhtemel. Ancak bu güncellemeden sonraki süreçte çeşitli geliştirmeler daha büyük önem kazanacak. Beta sürümü bittiğinde, güncellemenin tam hali beğenilecek mi merak ediliyor. Hali hazırda hem Instagram hem de Snapchat’te yer alan bir kez görüntüleme özelliğinin, en yakın zamanda detaylarıyla beraber kullanıcılar ile paylaşılacağı öğrenildi.

Ekran Görüntüsü Bildirimi Gitmeyecek!

Whatsapp’ın bu özelliği bir noktada Snapchat’ten ayrılıyor. O özelliğe değinecek olursak eğer gönderdiğiniz içeriğin ekran görüntüsü veya video kaydı alınır ise hiçbir şekilde öğrenemeyeceksiniz. Ekran görüntüsü bildirimi tarafınıza iletilmeyecek. Whatsapp, bu özelliği güncellemeye eklemedi. Snapchat’in bu konuda hassas olduğunu herkes biliyor. Ancak çeşitli yöntemlerle Snapchat özelliği kolaylıkla kandırılabiliyor. Her şeyin farkında olan Whatsapp ise hiç bu tarz hamlelere girme gereği duymadı. Çünkü bu özellik bir şekilde kandırılabilir. Kullanıcılar arasında rekabete ve hatta zaman zaman sorunlara da yol açabilir. Bu nedenle kişiler arasındaki iletişimi zedelemesi ve özelliğin tam olarak entegre olamaması nedeniyle Whatsapp’ın yeni özelliği Snapchat’e bazı noktalarda benzemeyecek. Whatsapp’ın güncellemeyi ne zaman duyuracağı açıklanmadı. Özellikle de beta sürümü ne zaman biter bilmiyoruz. Ancak beta sürümüne geçildi ise kısa süre içerisinde tamamlanması muhtemel.