WhatsApp reklam sistemi, yakın zamanda gelen bir beta sürümüyle beraber ortaya çıkmıştı. Beta içerisinde yer alan kodlara göre, uygulama reklam gösterecek ve kullanıcıların bu reklamlara tıklaması amaç edinecekti.

Reklam sisteminin nasıl çalışacağı ise beta testlerinden sonra ortaya çıktı. Beta testleri sonrasında elde edilen verilere göre reklam sisteminin nasıl çalışacağı da görüntülenmiş oldu. Sanılanın aksine bir reklam düzeni olacağı da net bir şekilde anlaşılıyor.

WhatsApp Reklam Sistemi Nasıl İlerleyecek?

Daha öncesinde yapılan paylaşımda reklamların sohbet balonları şeklinde görüntüleneceği söylenmişti. Reklamların sohbet balonları şeklinde görüntülenecek olması, kullanıcıları yanıltacak bir sistem olarak değerlendirildi. Bunun için böyle bir reklam yerleşimi yapılmayacak.

Böyle bir reklam yayılımı yerine, reklamlar banner olarak gösterilecek. Banner olarak gösterilen reklamlara gelen tıklamayı arttırmak için ise WhatsApp bazı teşviklerde bulunacak. İşte sohbetin devam etmesi için reklama tıklama gibi gibi sistemler kullanılacak.

Ayrıca uygulama politikalarında da değişikliğe gidilecek ve firmaların kişisel verileri reklam odaklı olarak işleyebileceği konusunda kullanıcılara yeni bir politika gösterilecek. Şimdilik beta aşamasında olan güncellemenin ne zaman yayınlanacağı hala belli değil. Kullanıcıların nasıl tepki verecekleri de merak konusu. Genelde reklamlar sevilmez ama bekleyip görelim.