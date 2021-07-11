WhatsApp, çoklu cihaz desteğini resmen onayladı. WhatsApp çoklu cihaz desteği, uygulamanın beta sürümlerinde de tespit edildi. WhatsApp, hesabınızı dört cihaza bağlamanıza izin verir, ancak yalnızca bir akıllı telefon içerir. Diğer üç cihaz ise WhatsApp Web, WhatsApp masaüstü ve Facebook Portal olacak. WhatsApp‘ın çoklu cihaz desteğine sahip masaüstü uygulamasının beta sürümü şimdi tespit edildi ve yakında kullanıma sunulması bekleniyor. WhatsApp‘ın çoklu cihaz programı bir süredir çalışıyor. Bu özelliğin amacı, ana cihazda aktif bir internet bağlantısı olmadan bağlı cihazlarınızda WhatsApp’ı kullanmanıza izin vermektir.

WhatsApp şu anda Android ve iOS uygulamalarının beta sürümlerini sunuyor. Android ve iOS için WhatsApp beta sürümünde olan kullanıcılar, test aşamasında olan yayınlanmamış özellikleri deneyimleyebilir. WhatsApp, web ve masaüstü uygulamaları için de beta sürümleri üzerinde çalışıyor. WABetaInfo, WhatsApp masaüstü uygulamasını şimdi beta olarak tespit etti. WhatsApp, Android ve iOS kullanıcıları için çoklu cihaz beta programını açtığında kullanıma sunulacak. WhatsApp çoklu cihaz beta programına kaydolduğunuzda, WhatsApp masaüstü uygulamanız otomatik olarak beta sürümüne güncellenecektir.

WhatsApp masaüstü uygulamanız güncellendiğinde, üstte şu anda beta sürümünü çalıştırdığınızı belirten “BETA” yazısı göreceksiniz. Bu, WhatsApp masaüstünü ana telefonunuzda internet bağlantısı olmadan da kullanmanıza olanak tanır.

Bu WhatsApp deneyimini edinme konusunda dikkat edilmesi gereken birkaç şey var. Android ve iOS için WhatsApp’ın en son beta sürümünü kullanmanız gerekecek. WhatsApp, çok cihazlı beta programının ilk sürümünü test etmenizi isteyecektir. Bu gereksinimi karşılamıyorsanız, WhatsApp‘ın çoklu cihaz programını deneyimleyemezsiniz. WhatsApp‘ın bu özelliği yakında beta test kullanıcılarına sunması bekleniyor.

Diğer bir sınırlama, çoklu cihaz özelliğini test ediyorsanız, telefonlarında daha eski veya güncel olmayan bir WhatsApp sürümü çalıştıran kullanıcılara mesaj gönderemeyecek olmanızdır.