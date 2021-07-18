Bu haftanın başlarında WhatsApp, çoklu cihaz desteğinin nasıl çalışacağını detaylandıran bir blog yazısı yayınladı ve şirket şimdi bunu seçili kullanıcılara sundu. Bilmiyorsanız, WhatsApp, uygulamayı masaüstünde kullanabilmek için kullanıcıların aktif bir internet bağlantısına sahip olmasını gerektirir. Bununla birlikte, yeni özellik ile WhatsApp kullanıcıları, sürekli bir internet bağlantısı sürdürmeden uygulamayı birden fazla cihazda sorunsuz bir şekilde kullanabilecekler. Şirket, eşlik eden her cihazın bağımsız olarak WhatsApp‘a bağlanmasına izin vermek için değişiklikler yaptığını belirtiyor.

Bu yeni özellik sayesinde artık WhatsApp‘ı telefonunuzda ve aynı anda dört adede kadar telefon dışı cihazda kullanabilirsiniz – telefonunuzun pili bitmiş olsa bile. Her bir yardımcı cihaz bağımsız olarak WhatsApp‘ınıza bağlanırken, WhatsApp kullanan kişilerin beklediği uçtan uca şifreleme yoluyla aynı düzeyde gizlilik ve güvenlik sağlar. Daha da önemlisi, kişi adları, sohbet arşivleri, yıldızlı mesajlar ve daha fazlası gibi verilerinizi cihazlar arasında eşitlemeyi başarırken uçtan uca şifrelemeyi sürdürmek için yeni teknolojiler geliştirdiler.

Ayrıca şirket, çoklu cihaz desteği için geçerli olacak aşağıdaki sınırlamalara da dikkat çekti:

Telefonlarında WhatsApp’ın güncel olmayan bir sürümüne sahip kullanıcılara web, masaüstü veya Portal’dan mesaj gönderemez/arayamazsınız.

Performans ve kalite etkilenebilir

Diğer küçük sorunlar

Bunun dışında, çoklu cihaz şu anda dört adede kadar ek cihazı ve bir telefonu destekleyecektir. Bu, bir WhatsApp hesabını iki ayrı telefonda kullanamayacağınız, ancak masaüstü ve dizüstü bilgisayar gibi iki ayrı cihazda kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Telefonda kurulum, WhatsApp Web’e erişmek için şu anda yaptığınız şeye benzer. Ancak bu seçenek Bağlantılı Cihazlar olarak yeniden adlandırıldı. Seçeneği seçtikten sonra, telefonunuzu farklı bir cihaza bağlayabilecek ve WhatsApp‘ı normalde yaptığınız gibi kullanabileceksiniz. Aradaki fark, telefonunuz bağlantıyı kaybederse WhatsApp çalışmaya devam eder.

Şu anda, seçili WhatsApp Beta kullanıcıları için çoklu cihaz desteği mevcuttur, ancak şirketin yakında tüm beta kullanıcılarına sunması bekleniyor. Ne yazık ki, halka arzın zaman çizelgesi hala bilinmiyor. Bununla birlikte, önümüzdeki aylarda WhatsApp, kararlı sürümde belirli bir kullanıcı grubuna bir katılım seçeneği olarak sunmayı planlıyor.