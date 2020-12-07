Güvenilir mobil uygulama veri analiz şirketi SensorTower, her ay olduğu gibi Kasım 2020’de de ayın en çok yüklenen uygulamaları listesini yayınladı. Bir aylık indirme trafiğinde SensorTower’ın ortaya çıkardığı rapora göre en çok indirilen uygulama WhatsApp oldu. Facebook şirketine bağlı olarak çalışan WhatsApp’ın TikTok, ZOOM ve Instagram gibi rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna yükseldiği gözlendi.

Uzun bir süre sonra ilk defa kısa video uygulaması TikTok platformunu geride bırakan WhatsApp, 58 milyon yükleme oranı ile pazarda liderlik konumunda bulunuyor. WhatsApp’ın bu ay en çok yüklendiği ülke ise %30’luk dev oranı ile Hindistan olarak gözlenmekte. Hindistan’dan sonraysa Nijerya, WhatsApp’ı indiren ülkeler arasında ikinci sırada.

Kasım Ayında Global Olarak En Çok İndirilen Uygulamalar

WhatsApp TikTok Facebook Weather & Radar USA Instagram ZOOM Snapchat Messenger Telegram SnackVideo

TikTok, WhatsApp’tan Sonra İkinci Sırada!

Aylar sonra ilk defa ikinci sıraya gerileyen TikTok, Apple kullanıcıları tarafından App Store mağazasında halen en çok indirilen aplikasyon olarak göze çarpsa da Google Play ve toplam verilerde geride kalıyor. Her iki platformda da 123 milyon dolardan fazla para kazanan ByteDance, gelirinin %85’ini merkezi olan Çin’den elde ediyor. İkinci sırada %8 ile ABD ve üçüncü sıradaysa %2’lik payı ile Türkiye göze çarpıyor. Ayrıca geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre 3 kattan fazla büyüyen TikTok uygulaması indirme sayısı olarak Kasım ayında 55 milyon kişi tarafından tercih ediliyor.