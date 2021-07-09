Whatsapp kullanıcılarının ortak dertlerinden birisi fotoğraf veya video gönderirken kalitenin bir hayli düşmesi. Bu da kullanıcıların moralini bozuyor. Çünkü kendi akıllı telefonlarıyla çekmiş oldukları üst düzey ve kaliteli medyalar bir anda kalitesiz içeriklere dönüşüyor. Çeşitli yollarla bu kaliteyi bozmadan medya gönderimi sağlanabilmekte. Ancak ekstra uğraş gerektirmeden bu işin bir anca çözülmesi lazım. Kalite sorununun farkında olan Whatsapp ise bu duruma el atmaya hazırlanıyor. Yeni gelecek güncelleme ile fotoğraf ve video paylaşırken medyanın kalitesi düşmeyecek. Peki kalite düşmeden fotoğraf ve video nasıl gönderilir? Sizlerle belge yöntemini paylaşacağız. Bu yöntemi güncelleme gelene kadar gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Güncellemede bu işlem daha pratik bir hal alacak ancak kalite sizin için vazgeçilmez bir seçenek ise mutlaka yapmalısınız. Son aylarda ciddi bir problem haline gelmeye başlayan bu sorun özellikle de yüksek modelli telefonlar için ayrı bir dert haline geldi. Kaliteli çekimler Whatsapp aracılığıyla kalitesiz hale dönüşebiliyor.

Whatsapp Yeni Güncellemesi Geliyor!

Whatsapp, kaliteli fotoğraf ve video gönderebilmeniz için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalara ilişkin beta güncellemesi de yayınlandı. Buna göre uygulama üzerinden fotoğraf ve video gönderirken tercihinize bağlı olarak kaliteyi siz ayarlayabileceksiniz. Ayarlara girdiğinizde verilerle ilgili olan kısımda Whatsapp size hangi kalitede medya paylaşılmasını istediğinizi soracak. Çeşitli seçenekler arasında değişim yaparak video ve fotoğraflar için ayrı tercihler de oluşturabilirsiniz. Yani fotoğrafı kaliteli, videoyu normal ayarlarda seçmeniz de mümkün.Eğer otomatik olsun istiyorsanız kararı Whatsapp’a bırakacaksınız. Whatsapp fotoğraf ve video kalitesini küçültebilecek. Ancak en iyi kaliteyi tercih ederseniz de bu sefer arzuladığınız görüntüleri karşı tarafa gönderebileceksiniz. Uygulama, bu güncelleme ile büyük bir sorunun önüne geçmiş olacak. Çünkü herkes bu durumdan şikayetçi. Çektiğiniz onca güzel fotoğraf ve videonun kalitesiz şekilde karşı tarafa iletilmesi insanı çileden çıkarabiliyor. Sizler de bu sorunun önüne geçebileceksiniz. Ancak güncelleme gelene kadar farklı bir yoldan faydalanabilirsiniz. Fotoğraf ve video kalitesinin düşmeden karşı taraf ile paylaşılması mümkün. İşte belge yöntemi…

Whatsapp Belge Yöntemi

Whatsapp ile kaliteli fotoğraf ve video göndermek sizin elinizde. Medya gönderirken galeriyi değil belgeyi tercih etmelisiniz. Daha sonra ise fotoğraflarınızı ve videonuzu bularak rahatlıkla belge şeklinde gönderebilirsiniz. Pek çok kişinin yaşadığı bu sorun aslında kısa bir yöntemle ortadan kalkıyor. Ancak bununla uğraşmak yerine Whatsapp’ın yeni güncellemesi ile otomatik olarak yüksek kaliteli fotoğraf ve video yükleyebileceksiniz. Medya gönderiminde kaliteye önem veriyorsanız yapmanız gereken şeyleri sizlerle paylaştık. Telegram gibi önemli bir rakibin sahip olduğu bu özellik artık Whatsapp’ta da yer alacak.