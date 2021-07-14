WABetaInfo‘ya göre WhatsApp beta test kullanıcıları uygulamayı kullanarak arama yaptıklarında FaceTime‘a benzer yeni bir arayüz görecekler. Ayrıca yeni bir Zil düğmesi de ekleneiyor; bu, aramadaki birinin, kabul edemedikleri takdirde bir kişiyi kolayca tekrar çalmasını sağlar.

WhatsApp beta’nın bu sürümünde sunulan bir başka özellik de, arama yapıldığı sırada kullanıcı yanıt vermediğinde devam eden bir grup aramasına katılma yeteneğidir.

Grup görüşmelerine ne zaman katılabilirsiniz? Bir grup görüşmesine katılmayı geçici olarak yok sayarsanız ve bir süre sonra WhatsApp‘ı tekrar açarsanız, grup görüşmesi hala devam ediyorsa, diğer katılımcılardan eklemelerini istemeden aramaya hızlı bir şekilde katılmak istiyorsanız uygulama size bir uyarı verebilir.

Çağrı sekmesindeki “Katılmak için dokunun” başlığı ile, kullanıcının sohbete katılmak için oraya tıklaması yeterlidir.

Son zamanlarda WhatsApp, masaüstü uygulamasında çoklu cihaz uyumluluğunu test etmeye başladı. Ayrıca WABetaInfo‘ya göre, kullanıcılar aynı hesapla dört adede kadar cihaz ve bir cep telefonu ekleyebilecekler. Bununla, telefon kapalıyken veya hücresel bağlantı olmasa bile, uygulamayı Mac‘te veya çok uzak olmayan bir gelecekte resmi iPad uygulamasında kullanmak mümkün olacak.

Bunun yanı sıra WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliği ve yeni bir arşiv sekmesi ile web ve masaüstü istemcilerinin 2.2126.11 sürümünü kullanıma sunuyor. Kaybolan mesajlar özelliği ile kullanıcılar, diğer kullanıcı onları gördükten sonra kaybolan fotoğraf ve videoları gönderebiliyor.