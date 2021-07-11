WhatsApp, gönderilen fotoğrafları ve videoları “bir kez görüntüleme” özelliği ve yeniden tasarlanmış yeni bir uygulama içi bildirim ile iOS uygulamasına birkaç ek özelliği test ediyor.

Her zaman güvenilir kaynak olan WABetaInfo‘ya göre, bu özelliği yakın zamanda Android beta test kullanıcıları için kullanıma sunduktan sonra, WhatsApp nihayet 2.21.140.9 sürümüyle iOS beta kullanıcıları için “bir kez görüntüle” özelliğini kullanıma sunuyor.

Bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte kullanıcılar, görüldükten sonra kendilerini yok eden fotoğraf ve videolar göndermek için Snapchat benzeri özelliği kullanabilecekler. Snapchat’ten farklı olmasına rağmen, WhatsApp birinin ekran görüntüsü alıp almadığını söylemez.

WABetaInfo‘ya göre uygulama insanları uyarmayacak çünkü ekran görüntüsünün alınmadığından emin olmanın güvenli bir yolu yok, çünkü bunu atlamanın birkaç yolu var.

WhatsApp beta test kullanıcısıysanız, uygulamayı TestFlight‘tan güncelledikten sonra, yeni özelliğin sizin için zaten mevcut olup olmadığını görmek için bir fotoğraf veya video göndermeyi deneyin.

Medyayı gönderdiğinizde, cep telefonunuzdan zaten kaybolur ve alıcı bir kez açtığında alıcının telefonunda da kaybolur. Balon mesajı “Açıldı” olarak bildireceğinden, alıcı fotoğrafı/videoyu açtığında size bilgi verilir.

Fotoğrafınızı/videonuzu kimin açtığı gibi diğer ayrıntılar Mesaj Bilgileri’nde mevcuttur.

Bu beta sürümünde kullanıma sunulan bir diğer özellik, yeniden tasarlanmış yeni bir uygulama içi bildirimdir. Güncelleme ile artık bildirimde resim, video, GIF ve çıkartma olarak daha fazla ayrıntı görebilir.

Kullanıcı artık sohbet önizlemesini göstermek için uygulama içi bildirimi genişletebilir: sohbet önizlemesi, bir sohbet hücresine göz attığınızda görünen gibi statik değildir, bu nedenle kullanıcı daha eskileri görmek için görünümü yukarı ve aşağı kaydırabilir ve daha yeni mesajlar.

Uygulama içi bildirim yeniden tasarlanmış olsa da, WhatsApp üzerinden bir mesajı okursanız, sohbeti normal şekilde açmanız gerektiğinden bunun “okundu” olarak sayılmadığını söylüyor.

Uygulamanın bu özellikleri ne zaman herkese açık olarak yayınlayacağı henüz belli değil, ancak beta test kullanıcıları için kullanıma sunuldukları için uzun sürmemeli.