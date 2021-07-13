Wabetainfo‘ya göre mesajlaşma platformu, yakın zamanda tüm iOS beta kullanıcıları için yeni bir etkileşimli uygulama içi bildirim çubuğundan oluşan yeni bir özellik sunuyor. Artık baş üstü sohbet kutusunda sohbetlere ve mesajlara düzgün bir şekilde göz atabilir ve kalbinizin içeriğine kaydırabilirsiniz.

Geçen yıl kullanıma sunulan eski uygulama içi bildirim kutusu, kullanıcıların bildirimler çubuğu aracılığıyla iletilere erişmesine ve yanıt vermesine olanak tanıyordu. Ancak bu özellik, kullanıcıların sohbete alınan son metinden daha fazla dalmasına izin vermedi. Güncelleme için minnettar olsak da, biraz eksik görünüyordu.

Geçen hafta iOS için başlatılan yeni güncelleme, artık kullanıcıların metinler arasında gezinmesine de izin veriyor. Artık eski metinleri, yeni metinleri ve vermiş olabileceğiniz yanıtları görebilirsiniz. Bu, ihtiyacımız olduğunu bile bilmediğimiz çok daha eksiksiz bir deneyim sağlar!

Bunu yapmanın müsaitlik durumunuzu ortaya çıkaracağından endişe duyan kullanıcılar için Whatsapp, sohbeti açmadığınız veya üst kutudan yanıt vermediğiniz sürece alıcının mesajlarını kontrol edip etmediğinizi bilmeyeceğini garanti eder. Bu, açıkçası minnettar olduğumuz son güncelleme ile aynı kalır.

Havai başlık, kullanıcıların yalnızca metinleri görüntülemesine değil, aynı zamanda resimlere, videolara ve giflere göz atmalarına da olanak tanır. Tabii ki, baş üstü banner’dan gif’lerle de cevap verebilirsiniz. Bu, zamandan ve başparmaklarınızdan çok fazla kas gücünden tasarruf sağlayacaktır.

Statik olmayan sohbet oldukça olumlu bir yanıt alırken, Android kullanıcıları her zaman ikinci oldukları için oldukça mutsuz. Whatsapp, özelliği Android kullanıcılarına da yeterince yakında sunmayı vaat ediyor, bu yüzden biraz daha bekleyin.

Whatsapp ayrıca kullanıcı gizliliğini öncelik listelerinin en üstünde tutmaya da hevesli. Uçtan uca şifrelemenin tanıtılması, Whatsapp kullanıcılarını inanç trenine geri döndürdü. Bu güncelleme, Mayıs ayında yeni sürümle başlatıldı ve insanlar bundan daha fazla memnun olamaz.

Ayrıca, Facebook‘un Messenger ve Whatsapp dahil olmak üzere tüm mesajlaşma sitelerindeki verileri birleştirmenin yollarını aradığını da size bildirmeliyiz. Operasyon başarılı olursa, tüm platformları takip etme zahmetine girmemize gerek kalmayacak; ancak, bu güncellemeyi elde etme süreci çok uzun sürecek.

Son olarak, Whatsapp‘ın yüksek kaliteli özelliklerin sürekli piyasaya sürülmesiyle diğer tüm mesajlaşma uygulamalarını yavaş yavaş temizlediğini kabul etmeliyiz. Zaten zirvede ve insanların diğer uygulamaları tamamen unutması uzun sürmeyecek.

Yeni Whatsapp güncellemeleri ve özelliklerinden haberdar olmak için takipte kalın!