WhatsApp, kullanıcıların yeni özelliklerinin özelliklerini otomatikleştirmiş görünüyor. WhatsApp‘ı yeni güncellemeleri veya kullanıcılarını test etmek için birbirinizle yakından ilgilenir. WhatsApp HD Fotoğraflar adlı bir özelliği detaylandırıyor.

WABeInfo tarafından yaratılan bir rapora “WhatsApp, Android beta kullanıcılarıa HD Fotoğraflar “yeni bir olanaklar” başladı. Bu yeni özellikler, Android versiyonu 2.21.15.5 için WhatsApp Beta’nın bir parçası olarak mevcuttur.

Peki, WhatsApp’ın HD Fotoğrafları ne işe yarayacak?

Blog kullanımıyla ilgili web siteleriyle ilgili bu yeni özelliklerini anlatabileceklerini söylüyor. öğrenebilecekleri üç ayar alacak. Bu, WhatsApp‘ın sıkıştırmak için onay için otomatik olarak karar Otomatik’i içerecektir. İkinci seçenek, ürünün içeriğindeki az miktarda veri olacak şekilde yetiştirilecek veri seçeneğidir. Bu şekilde, karakteristiğidir. Üçüncü seçenek En İyi Kalite seçeneğidir. Bu ayarlar, kullanıcılar yüksek kaliteli veya HD görüntü göndermesini sağlar. Bir miktar veriden ve faydalanmak niyetindedir.

Blog sitesi, en iyi yardım önerilerinde WhatsApp‘ın örneklendirildiğini söylüyor. Ancak, bu sıkıştırma çok hafiftir. Şirket, orijinal kalitenin yaklaşık €’ini elinde ışık. Resim 2048×2048’den büyükse yeniden boyutlandırılabilir. Bir blog gönderisinde, “Eski yapılandırma, kalitenin yaklaşık p’ini korumasına izin verdi, büyük planlar her zaman yeniden boyutlandırıldı” diye yazdı.

WhatsApp özellik testidir ve bu geliştirme beta testinden elde edilen üretim küçük küçük ihtimalla olasıdır. Ayrıca, WhatsApp‘ın ana kullanıcı kullanımı bu özelliği için biraz daha beklemesi gerekeceği anlamına geliyor.