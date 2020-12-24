Yakın bir zaman önce ortaya atılan iddialar bizlere WhatsApp’ın 2021 yılında iOS 9 işletim sistemi desteğini bitireceğini söylüyordu. Ancak güvenilir bir kaynak olan WABetaInfo tarafından paylaşılan yeni raporlara göre Facebook şirketi, eski iPhone’ları 2021’de de unutmayacak!

Geçtiğimiz günlerde Whatsapp uygulaması ile ilgili eski model iPhone kullanıcılarını oldukça üzecek birtakım haberler ile karşılaşmıştık. Bu kaynaklar bizlere başta iOS 9 sürümü olmak üzere Android 4.0.3 gibi mobil işletim sistemlerinin artık WhatsApp’ı desteklemeyeceği bilgisini geçiyordu. Fakat WABetaInfo adlı kaynaktan gelen sızıntılar, Facebook tarafından yönetilen anlık sohbet uygulaması WhatsApp’ın eski iPhone’lar için destek vermeyi bırakmayacağını ve söylentilerin yalan olduğunu iddia etti.

iOS 9 İçin WhatsApp Desteği 2021’de Devam Edecek!

Çoğunlukla güncel güvenlik yazılımları ve güncellemelere uyum sağlamadığı için eski işletim sistemlerine olan desteğini sonlandıran WhatsApp’ın geçtiğimiz yıl iOS 8 ve Android 2.3.7 yazılımları ile olan bağlarını kopardığı biliniyordu. Fakat WABetaInfo’nun iddialarına göre iOS 9 için 2021 yılında WhatsApp’la alakalı bir problem gözükmüyor.

Apple’ın 2015 yılında piyasaya çıkardığı iOS 9 sistemi her ne kadar eskimiş olsa da kullanıcılarına WhatsApp desteği sağlamaya bir süreliğine daha devam edecek. Ancak işin öte tarafında WABetaInfo, eski Android telefonlar için WhatsApp desteğinin yitip yitmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Platformun sunmuş olduğu son raporlar yalnızca iOS 9’u kapsıyor. Dolayısıyla Android 4.0.3 sürümü ve daha eski işletim sistemlerinin 2021 yılından itibaren WhatsApp’tan faydalanamayacağı düşünülebilir.