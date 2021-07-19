Whatsapp, gizlilik konusunda önemli bir hassasiyete sahip. Uçtan uca şifreleme ile verilerinizin güvenliği sağlanırken, yapılan yeni bir güncelleme ile bu özelliğin yedeklemelerde de kullanılması sağlanacak. Yani eğer mevcut yedekleme yaptığınız hesap ele geçirilirse bile sizin izniniz olmadan yedeklemeler kullanılmayacak. Son zamanlarda büyük dikkat çeken bu özelliğin artık hayata geçirilmesi bekleniyor. Whatsapp, gizliliğinize önem vermenize yardımcı oluyor. Eğer sizler de önemli verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesi ihtimalini ortadan kaldırmak istiyorsanız, yapmanız gereken şey uçtan uca şifrelemeyi yedeklemeler için de kullanmak

Uçtan Uca Şifreleme Nasıl Olacak?

Uçtan uca şifreleme yapmanız durumunda size verilecek 64 basamağa sahip bir kod ile yedeklemelerinize ulaşabileceksiniz. Bu bir nevi sizin şifreniz olacak. Bu şifreyi kaybetmemeniz önemle tavsiye ediliyor. Çünkü kaybedilmesi durumunda sizler de ulaşamayacaksınız. Güvenliğin bu kadar üst düzey seviyede olması da her türlü siber saldırının önlenmesi anlamına gelebilir. Yine de sizler 64 basamaklı şifre oluşturma konusunda iki defa düşünmelisiniz. Çünkü bunu kaybetme ihtimaliniz var ise muhtemelen yedeklemeleri sonsuza kadar kaybedebilirsiniz.

Whatsapp Şifrelemesi Güvenli mi?

Whatsapp’ın sohbetlerde kullandığı uçtan uca şifreleme oldukça güvenli. Herhangi bir programın uygulamaya girerek sizlerin sahip olduğu yazışmaları okuyamaması konusunda şifreleme yapmaktadır. Gizlilik anlamında uygulamalara bu şansı tanımıyor. Ayrıca yedeklemelerde de bu dönemin başlayacağı belirtildi. Uçtan uca şifreleme kullanıldığı günden bu yana siz izin vermedikçe hiçbir uygulamanın bu verilere erişmesi mümkün olmamakta. Ancak bu konuda çeşitli siber saldırılara maruz kalırsanız biraz da sizin dikkatinize bağlı olarak verileriniz ele geçirilebilir. Bilinçli kullanıcı olmak her anlamda sizi güvende tutacaktır.

Whatsapp Güncellemesi Ne Zaman?

Whatsapp’ın yeni güncellemesi için bir tarih verilmedi. Yine de bu konu hakkında çeşitli görüşler yansıtılıyor. Yakın zamanda ortaya çıkması ve indirilmeye açılması bekleniyor. Whatsapp, gizlilik konusunda aldığı önlemlerle adından daima söz ettirmeyi başarıyor. Şimdi ise kullanıcıların güvenini kazanabilmek adına ve uygulamayı geliştirmek için gizlilik anlamında önemli çalışmalara imza atacak. Eğer sizler de yeni güncelleme çıktıktan sonra indirip görüşlerinizi belirtirseniz pek çok kullanıcı deneyiminizden yararlanmış olur. Haberimiz üzerinden yorum yapabilir ve çeşitli görüşlerde bulunabilirsiniz. Uygulamanın geçmiş aylarda özellikle de 2021 ilk aylarında gizlilik bildirgesi nedeniyle milyonlarca kullanıcı kaybettiği belirtiliyor. Yine de zaman içerisinde önemli çoğunluğunu geri kazandı. Mesajlaşma uygulamaları arasında sahip olduğu güç bir miktar sarsılsa da hala yüksek indirme sayısına sahip. Aktif olarak Whatsapp kullananlar ise rakiplerinden çok daha fazla. Bu nedenle uygulamanın geliştirilmesi mevcut kullanıcıların artmasına yol açacaktır.