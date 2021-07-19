WhatsApp grup aramaları, daha çok Zoom aramaları ve diğer daha serbest biçimli sohbetler gibi davranmak üzere. Şirket, arama başladığında orada olmak (ve kalmak) yerine, devam eden grup aramalarına katılma özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Başlangıçta davet edildiğiniz sürece istediğiniz zaman girip çıkabilirsiniz.

Kimlerin sohbete katıldığını ve sohbete davet edildiğini gösteren bir arama bilgisi ekranı da vardır. Ayrıca, bir arama için “yoksay” düğmesine basmanız gerekiyorsa endişelenmeyin – daha sonra katılmak isterseniz kapı yine açık olacaktır.

Ek, pandemi (umarım) yavaşlarken bile Zoom ve diğer daha esnek görüntülü sohbet hizmetlerinin hala popüler olduğunun kabul edilmesidir. WhatsApp ayrıca bazı insanların her zaman farklı görüntülü sohbet alışkanlıklarına sahip olduğunu da kabul ediyor – bu, bir video sohbetini her zaman çalışır durumda bıraktıysanız, arkadaşlarınızın bir anları olduğunda açabilmeleri için hizmeti daha çekici hale getirebilir.