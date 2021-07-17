WhatsApp, sohbetler için uçtan uca şifreleme özelliğini sundu, ancak şirket, şifrelemenin Google Drive‘da depolanan bulut yedeklerini kapsamadığını açıkça belirtti. Ancak yeni özellik ile Android kullanıcıları, yedekleri Google Drive‘a yüklemeden önce bir şifre belirleyebilecekler. WhatsApp‘ın belirttiği gibi, yedekleri şifrelemek, kullanıcıların bir yedeği geri yüklerken şifreyi girmeleri gerektiği anlamına gelir. Şirket ayrıca, şifrenin WhatsApp veya Google ile paylaşılmadığı için birisinin şifreyi unutması durumunda yardımcı olamayacağını da belirtiyor. Ekstra güvenlik istiyorsanız, rastgele bir şifreleme anahtarı oluşturacak olan “Bunun yerine 64 basamaklı Şifreleme anahtarını kullan” seçeneğini seçebilirsiniz. Anahtarın bir yedeğini aldığınızdan emin olun, çünkü WhatsApp bir yedeği ne zaman geri yüklediğinizi soracaktır ve şirket anahtarı kaybederseniz kurtarmanıza yardımcı olamaz.

Özelliği kullanmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

WhatsApp’ı açın ve sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun. Şimdi Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeğine gidin.

Şimdi “Google Drive ayarları” bölümünün altında “Yedeklerinizi Şifrele”yi seçin.

“Devam” üzerine dokunun ve ardından “Şifre Oluştur” üzerine dokunun.

Şimdi bir şifre girin ve “İleri” üzerine dokunun. Parola yerine bir şifreleme anahtarı kullanmak istiyorsanız, burada “Bunun yerine 64 basamaklı Şifreleme anahtarını kullan” seçeneğine dokunabileceğinizi unutmayın.

Şifreyi tekrar girin ve şifrelemeyi etkinleştirmek için “Onayla”ya dokunun.

Şu anda, özellik yalnızca Android için WhatsApp Beta’nın 2.21.15.5 sürümünde mevcuttur. Ancak, şirketin önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunmasını bekliyoruz. Ne yazık ki, iOS kullanıcıları için şifreleme yedekleme desteği hakkında bir ayrıntı yok.

Kaynak: Neowin