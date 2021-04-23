Son zamanlarda uyguladığı politikalar nedeniyle büyük kullanıcı kaybeden WhatsApp, kullanıcılarını uygulama içerisinde tutmak için yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

İlk kez geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sesli mesajlardaki hız değiştirebilme özelliği Android akıllı telefon kullanıcıları için gelmiş durumda.

Netflix’in bile arayüzü içerisinde sunduğu hız değişikliği özelliği WhatsApp kullanıcılarınca uzun zamandır beklenen bir özellikti.

Bu yeni WhatsApp özelliği ile sesli mesajların yürütülme hızları 1x, 1.5x veya 2x gibi hızlar ile dilenebiliyor ve yavaş konuşmalı mesajların daha hızlı dinlenebilme deneyimi yaşatıyor.

Bu özellik WhatsApp rakibi diğer mesajlaşma uygulamalarında sunuluyordu ve dediğimiz gibi WhatsApp tarafından uzun zamandır beklenen bir özellikti.

Özelliğin kısa süre içerisinde iOS tarafına da geleceği aktarılıyor. Fakat konu ile ilgili WhatsApp tarafından resmi bir tarih açıklanmış durumda değil.

Geçtiğimiz Günlere WhatsApp iOS Tarafına Bir Özellik Sunmuştu

Geçtiğimiz günlerde fotoğraf ve videolar için sohbet içi görüntülerini büyüten WhatsApp, bu özelliğini kısa bir süre içerisinde Android tarafına da getirecek.

Son güncelleme ayrıntılarında WhatsApp tam olarak bu ifadeleri kullanıyor:

“Şimdi varsayılan olarak bir gruptaki tüm katılımcılar, Süreli Mesajlar ayarını değiştirebiliyor. Yöneticiler “Grup Bilgisini Düzenle” ayarını değiştirerek kontrol sahibi olmaya devam edebilecekler.”

Uygulamanın kullanım oranların düşmesine rağmen kullanıcılar için güncel bir uygulama sunmaya çalışan WhatsApp geçtiğimiz günlerde “Dünya Sağlık Örgütü” ile birlikte yeni bir özellik sunmuştu.

Herkes için aşı adı altında gelen özelliğinin WhatsApp tarafından açıklaması şu şekilde:

“Bu çıkartmaların insanlara bağ kurabilecekleri, COVID-19 aşılarının sunduğu imkanlar karşısında duydukları sevinci, gönül rahatlığını ve umutlarını özel olarak ifade edebilecekleri ve bu uzun, zorlu dönemde hayat kurtarmaya devam eden sağlık çalışanı kahramanlarına minnettarlıklarını gösterebilecekleri eğlenceli ve yaratıcı bir yol sağlayacağını umuyoruz.”