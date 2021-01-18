Hindistan merkezli anlık sohbet uygulaması Hike bugün itibariyle kullanıcılarına veda etti. Artık uygulama mağazalarında yer almayan platform, SoftBank Group Corp. tarafından destekleniyordu. Güçlü finansal kaynaklarına rağmen uygulama ayakta duramadı. İşte detaylar…

İlk defa Aralık 2012’de Android, iOS, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian S60 ve Web sürümüyle piyasaya çıkan Hike Messenger, özellikle de menşei olan Hindistan pazarında büyük sükse yapmıştı. SMS yoluyla çevrimdışı olarak çalışma ve çoklu platform desteği gibi ayrıcalıklı özelliklere sahip olan uygulama, bir dönem neredeyse WhatsApp alternatifi olarak değerlendiriliyordu. 2016 yılında 350’den fazla çalışanı ve 100 milyonun üstünde kayıtlı kullanıcısıyla dikkat çeken servis, yılı 1,4 milyar dolarlık değerle kapatmıştı.

Yine de tüm bu başarılı gidişata rağmen WhatsApp rakibi Hike StickerChat uygulaması Facebook’un karşısında duramadı. Milyarder bir aileden gelen Kavin Bharti Mittal‘ın kuruculuğunu üstlendiği platform artık sosyal medya ve mobil iletişim pazarından geri çekildi. Dünyanın en büyük ikinci ülkesinde kurulan mesajlaşma uygulaması, maalesef ki yeterince kullanıcıya erişemedi; yahut belki de finansal hesaplarda birtakım yanlışlıklar oldu ve şirket kapanmak durumda kaldı.

6 Ocak tarihinde Hike uygulaması şu metinle kullanıcılarına veda etti: