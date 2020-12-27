Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, eski model bazı akıllı telefonlar için destek vermeyi bırakıyor. 1 Ocak 2021 itibariyle iOS 9 ve Android 4.0.3’ten eski telefonların WhatsApp’tan faydalanması mümkün olmayacak. İşte haberin detayları…

Facebook şirketi tarafından yönetilen WhatsApp uygulaması 1 Ocak tarihinden itibaren artık eskimiş kabul edilen bazı iPhone ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara destek vermemeye başlayacak. Bunlar iOS 9, Android 4.0.3 ve daha eski yazılımlar olarak bilinirken; mobil kullanıcıların telefonlarını güncellemeleri artık neredeyse şart haline geldi.

Dolayısıyla siz de eski sürüm bir işletim sistemine sahip cihaz kullanıyorsanız, Android ya da iOS güncellemesi yaparak telefonunuzu yenilemenizde fayda var. Zira aksi şekilde yeni yıla girdikten kısa bir süre sonra WhatsApp’a girme sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Bunun için yılbaşından önce kullanıcıların güncellemeyi gerçekleştirmeleri tavsiye ediliyor.

Hangi Telefonlar İçin WhatsApp Desteği Sona Erecek?

WhatsApp sorunu ile karşı karşıya kalan cihazlar arasında ilk etapta göze iPhone 4S‘den daha eski modeller çarpıyor. iOS 9’dan sonra güncelleme ile karşılaşmayan bu modeller içerisinde iPhone 3GS gibi gerçekten eski cihazlar var. Fakat öte yandan iPhone SE (birinci nesil) ya da iPhone 6 gibi nispeten eskimiş telefonlar dahi son iOS 14 güncellemesini almıştır.

Artık WhatsApp’a giremeyecek Android telefonlar arasında ise başlıca Motorola Droid, Samsung Galaxy S2 ve HTC Desire gibi cihazlar dikkat çekiyor. Android 4.0.3 ve daha eski olan sürümler ne yazık ki 1 Ocak’tan sonra WhatsApp’ı açamama tehlikesiyle karşı karşıya…