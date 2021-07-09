Reuters‘in Salı günü bildirdiğine göre, Çin’in devasa popüler sosyal platformu WeChat, önde gelen Çin üniversitelerinde düzenlenen birkaç LGBTQ grubunun hesaplarını sessizce sildi. Associated Press’e göre gruplar “topluluk kurallarını ihlal ettikleri” konusunda uyarı aldılar, ancak hesapları silinmeden önce daha fazla açıklama yapılmadı.

Hesaplar WeChat‘te görüntülenemiyor, ancak Weibo’daki (Twitter’ın Çinli bir analogu) kullanıcılar, Tsinghua Üniversitesi ve Fudan Üniversitesi’ndeki öğrenciler tarafından yönetilenler de dahil olmak üzere, etkilenen grupların bir listesini topladı, diye yazıyor.

Eşcinsellik, 2001 yılında Çin Psikiyatri Derneği’nin zihinsel bozukluklar listesinden çıkarıldı, ancak bu, queer kimlikleri olan kişilerin ülke içinde hala marjinalleştirilmediği anlamına gelmiyor. WeChat‘in aşağı yukarı Çin’de birçok kişi tarafından kullanılan varsayılan bir uygulama olarak merkezi rolü, bu hesapların silinmesini, savunuculuk grupları için başarılı bir organizasyon yolunda büyük bir engel haline getiriyor.

AP’ye anonim olarak konuşan, şu anda silinmiş olan grubun yöneticilerinden biri, WeChat devreye girmeden önce üniversiteleri tarafından sayfalarını kapatmaya veya üniversitenin adını kaldırmaya teşvik edildiğini söyledi. New York Times ayrıca bunun nasıl olduğunu da bildirdi. Çin üniversiteleri tarafından kullanılan ders kitaplarının ülkedeki queer yaşamın gerçek gerçeklerini yansıtmasını sağlamak zor.