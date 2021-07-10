Volvo, 2019’da XC40 Recharge SUV‘yi piyasaya sürerek, ardından performans EV Polestar serisini geliştirmek için Geely şirketi ile ortaklık kurarak 2030’a kadar çevreci olma planlarını gizlemiyor. Ve gelecek yılın başlarında, XC‘ye C40 Recharge adlı daha zarif, daha kıvrımlı bir kardeş katılacak.

XC40 ve C40, en azından kaputun altında, hemen hemen aynı araç. Polestar 2 ile birlikte ikisi, Volvo‘nun gelecekteki EV filosunu üzerine inşa etmeyi planladığı aynı Kompakt Modüler Mimari (CMA) platformunu paylaşıyor. Bu nedenle, C40 ve XC40, kelimenin tam anlamıyla aynı performans profillerini sunar. Dört tekerleğin tamamında 408 HP ve 486 lb-ft tork üreten 78 kWh (75 kWh etkili) bir pil takımını paylaşıyorlar ve her iki araca da 0-60 kez 4.7 saniye, 112 mil maksimum hız ve tahmini 210 mil sağlıyorlar.

Ve selefi gibi, C40 Recharge bunu bir L3 DC şarj cihazında 150kW’a varan oranlarda yaparak, güç hücrelerini 40 dakikada temelde ölü kapasiteden yüzde 80 kapasiteye yeniden doldurmasını sağlıyor. C40 Recharge aynı zamanda Seviye 2 (220V) kaynaklardan gelen gücü de kabul edebilir ve tam olarak şarj olması yaklaşık 8 saat sürer. Teknik olarak, C40‘ı standart bir 110V prizde şarj edebilecek. Volvo, bunu standart yapmak için bir adaptör içerir ancak şirket, bu şarj seviyesini, aslında tam dolum için birden fazla damlama, tamamlama seçeneği olarak konumlandırıyor.

Bir Volvo temsilcisinin Çarşamba günü Engadget‘a açıkladığı gibi, şirket, sürücülerin işe gidiş gelişlerinde bulunan Seviye 3 DC hızlı şarj istasyonlarını daha hızlı şarj noktaları olarak kullanmasını öngörüyor. Her seferinde 5-10 dakika durup beklerken bir fincan kahve kapıyorlar. Şarj edilebilir bir cep telefonu gibi, şarjı gece boyunca tamamen doldurmak için bir ev içi L2 şarj cihazı kullanırken.

Dışarıdan, C ve XC kolayca ayırt edilebilir. XC40, SUV stilinin klasik ilkelerine bağlı kalsa da, C aslında toplamda yaklaşık 3 inç daha kısa duruyor ve yukarıya dönük bir spoylere dönüşen geniş kavisli bir tavan çizgisine sahip ve bu da coupe tanımıyla sonuçlanıyor. Tasarıma, özellikle İsveç’in yerel sularının rengini taklit eden Fiyort Mavisi boya şemasına ve tamamen cam tavan etkiyeci.

İç mekan daha da etkileyici. Birincisi, orada bir deri lekesi bulamazsınız. Yer paspasları ve şaşırtıcı derecede gerçekçi suni süet koltuklar geri dönüştürülmüş su şişelerinden üretilmiştir.

Kabinin kendisi oldukça minimalist olsa da, ön koltukların etrafına, seyahat kupalarından kredi kartlarına kadar her şey için kaygan tutucularla zarif bir şekilde yerleştirilmiş bir dizi saklama alanı bulacaksınız. Gösterge paneli, ön ve orta Android Auto bilgi-eğlence sistemi, ses çalmayı, ön ve arka buz çözmeyi kontrol eden bir dizi fiziksel düğme ve düğmeden oluşuyor ve tehlikeler hemen aşağıda oturuyor. Kişisel olarak dokunsal kontrollerin hayranı olsam da, C40 sürücüleri, her zaman mevcut olan Android Asistanı nedeniyle onlar için fazla bir şey kullanmayacak. Stereoyu kontrol edebilecek, arama yapabilecek, metin gönderebilecek, klima kontrollerini ayarlayabilecek ve hatta ısıtmalı direksiyon simidini açabileceksiniz.

Volvo temsilcileri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Asistan’ın rotanız boyunca şarj istasyonlarını bulma ve değerlendirme konusundaki ustalığının, özellikle menzil konusunda dikkatli olan EV kullanıcıları için yararlı olduğunu kanıtlaması gerektiğini, sürücüleri yalnızca bu istasyonların nerede olduğu konusunda değil, aynı zamanda ne tür bağlantılar sundukları ve durum hakkında uyararak açıkladılar.

Volvo, C40 Recharge için MSRP’sini henüz resmi olarak açıklamadı, bu nedenle C40’ın XC selefi gibi yaklaşık 54.000 $ civarında fiyatlandırıldığını varsayarsak, beklenen rekabetle nasıl karşılaştırılabileceğini görmek ilginç olacak. Örneğin, Model Y Uzun Menzil 52.490 dolardan başlar ve eşdeğer boyutta bir pil takımı kullanarak 100 milden fazla mesafe alır. Audi Q4 e-tron ise şaşırtıcı derecede küçük 52 kWh’lik bir pakette aynı menzili elde etmeyi başarıyor. Adil olmak gerekirse, 0-60 9 saniye sabit ve şu an için sadece Avrupa’da satılıyorlar. O zaman 40.000 dolardan başlayan ve 50 mil daha fazla menzile sahip olan ID.4’e sahipsiniz, ancak en azından benim görüşüme göre, C40 Recharge’da gördüğümle aynı düzeyde iyileştirme sunmuyor.

C40’ın 2022’nin ilk çeyreğinde ABD sokaklarına çıkması bekleniyor ancak Volvo bayileri aracılığıyla satışa sunulmayacak. Elbette bayide görebilir, test sürüşü yapabilir, sizinkini oradan alır ve satın alırsanız servise götürebilirsiniz.

Bu, Volvo’nun EV’lere geçiş çabalarındaki ikinci adım. Şirket, 2040 yılına kadar tamamen karbon nötr olma hedefinin bir parçası olarak 2025 yılına kadar her yıl yeni bir elektrikli model piyasaya sürmeyi planlıyor.