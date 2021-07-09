Vivo geçen ay Y53s 5G’yi piyasaya sürdü ve bugün şirket 4G muadilini duyurdu Yeni başlayanlar için, vivo Y53s 4G, Helio G80 SoC tarafından desteklenirken, 5G modelinde bir Snapdragon 480 yongası var. Ayrıca, selfie atıcı, 8MP’den 16MP’ye kadar bir megapiksel çıkıntıya sahip ve arkadaki 64MP birincil ve 2MP makro kameralara artık 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Ekran yenileme hızı 90Hz’den 60Hz’e düşürüldü, ancak pil şarj hızı 18W’dan 33W’a yükseldi. Yazılım cephesinde, akıllı telefon şu anda Çin’e özel olduğu için OriginOS yerine Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1’i çalıştırıyor.

Y53s 4G’deki diğer özellikler 5G modeliyle aynı kalır, yani 6.58″ FullHD+ LCD, 8GB (+ 3GB sanal) RAM, 128GB depolama ve 5.000 mAh pil mevcut.

Vivo Y53s 4G ayrıca bir USB-C bağlantı noktası, özel bir microSD kart yuvası ve akıllı telefonun kilidini 0.24 saniyede açmak için tanıtılan yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu ile birlikte gelir.

Y53s 4G, Mavi Mor ve Siyah Yeşil renklerde sunulur ve Vietnam’da 6,990,000 VND (305$5/255€) karşılığında satılacaktır.