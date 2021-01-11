Bugün Hindistan pazarında Vivo Y51A telefonu resmen tanıtıldı. Y51A’nın özellikleri ve fiyatı sessiz sedasız bir şekilde açıklanırken, aynı zamanda uluslararası kullanılabilirlik durumuyla alakalı bilgiler de verildi. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında çıkan Y51‘in halefi niteliğindeki bu telefon, fiyat-performans bakımından dikkat topladı.

Vivo Y51A Teknik Özellikleri

Ekran: 6.58 inç

6.58 inç İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh + 18 watt hızlı şarj özelliği

5.000 mAh + 18 watt hızlı şarj özelliği İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Funtouch OS 11

Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 Bağlantı: Çift SIM, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi

60Hz yenileme hızı, 1080 x 2408 piksel çözünürlük ve FHD+ Halo FullView ekran sistemiyle hazırlanan Y51A cihazı Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti ile güçlendirildi. Android 11 ile çalışan telefon Funtouch 11‘in arayüzünü kullanırken, 8 GB RAM ve 128 GB’lık bellek kapasitesine ek olarak microSD girişinde 1 TB’a kadar genişletilebilir depolamasıyla kullanıcılara konforlu bir deneyimin önü aralandı.

Üçlü kamera sisteminde 48 MP‘lık birincil kamerayla açılışı yapan ve buna ek olarak 8 MP ultra geniş, 2 MP makro lens dahil eden Vivo’nun yeni telefonu; mobil fotoğrafçılık için işe yarayacak pek çok şahane kamera algoritmasıyla gözleri büyüledi. Ön tarafta 16 MP‘lık bir selfie kamerası barındıran cihazda 5.000 mAh‘lık geniş pil kapasitesine yer verilirken, 18W hızlı şarj desteğiyle pratik bir kullanım için imkan yaratıldı.

Vivo Y51A Fiyatı

Çift SIM, 4G, Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 destekleri bulunan Vivo Y51A’nın satış fiyatı 8 + 128 GB‘lık sürümü için yaklaşık 245 dolar olarak açıklandı. Şu anda Hindistan’da Amazon, Flipkart ve daha pek çok online alışveriş sitesinde yer alan cihazın ilerleyen haftalarda diğer ülkelere de giriş yapması bekleniyor. Muhtemelen çok yakında Türkiye’de de bu telefonu listelerde görme şansına sahip olacağız!