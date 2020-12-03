İlk defa 2015 yılının Aralık ayında tanıtılan Vivo Y51 telefonu şimdi şirket tarafından yeni teknoloji donanımlar ile düzenlenerek tekrar yayınlandı! Daha önce Snapdragon 410 yonga seti ile tasarlanan cihaz, Snapdragon 665 işlemcisiyle değiştirilerek daha nitelikli bir forma büründürüldü. Tasarımda çeşitli değişikliklere gidilerek birçok iyileştirme yapıldı. 48 MP ana kamerası ile telefon herhangi bir isim yeniliği yapılmadan yeniden piyasaya sunuldu.

6,58 inçlik LCD panele sahip Full HD+ çözünürlüklü ekranı ile dikkat çeken Vivo Y51, 5.000 mAh geniş pil kapasitesi ile uzun saatler boyunca rahat bir kullanıma olanak sağladı. Arka paneli neredeyse tamamen yenilenen cihaz, kamera dizilimini de baştan yarattı.

Yeni Vivo Y51’in Donanımı Baştan Hazırlandı!

Dikey bir dikdörtgen modül ile gelen Vivo Y51 kamera kurulumunda 48 MP birincil sensöre yer verirken buna ek olarak 8 MP 120 derecelik ultra geniş açılı ve 2 MP makro lens kullanıldı. LED flaş, HDR ve panorama çekim modları ile yükseltilen modelde 30 fps’de 4K video çekim desteği getirildi. Ön kameranın orta üst kısmına ise 16 MP‘lık bir selfie kamerası eklendi.

Bir önceki modelde kullanılan ekran içi parmak izi tarayıcısı yeni sürümde yana monte edilmiş bir dizaynla tüketicilere sunuldu. 8 GB RAM kapasitesi ile güçlendirilen cihaz 128 GB genişletilebilir depolama alanı ile hazırlandı. Android 11 işletim sistemi ile çalışan cihaz Funtouch OS 11 arayüzüyle açılırken cihaza süper gece selfie modu, süper gece modu, ses yükseltici, ultra kararlı video ve Multi-Turbo 3.0 gibi sistemler yenilenmiş telefona eklendi.

Vivo Y51 (Aralık 2020) Uygun Fiyatıyla Dikkat Çekti!

Kristal ve Safir renk seçenekleri ile bugün Endonezya pazarına giriş yapan yeni Vivo Y51’in fiyatı yaklaşık 255 dolar olarak kaydedildi. Ön siparişleri başlayan modelin 7 Aralık’ta resmen satışa başlaması bekleniyor.