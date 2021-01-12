Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, dünyanın ilk Qualcomm Snapdragon 480 yonga seti kullanan telefonunu bugün tanıttı! Sessiz sedasız bir biçimde duyurulan Y31s cihazı, piyasadaki 5G bağlantı destekli modellere oranla ekonomik fiyatı ile dikkat çekerken; ortalama özellikleri gayet kullanışlı bulundu.

Vivo Y31s 5G Teknik Özellikleri

Ekran: 6.58 inç IPS LCD

6.58 inç IPS LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480 SoC

Qualcomm Snapdragon 480 SoC RAM: 6 GB LPDDR4x

6 GB LPDDR4x Depolama: 128 GB UFS 2.1

128 GB UFS 2.1 Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı FunTouch OS 10.5

90Hz ekran yenileme hızı ile gelen cihaz ön panelinde damla çentik tasarımı üzerinde 8 megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor. Arka kasada ikili kameraya yer veren cihaz 13 MP birincil kamera kullanırken, buna ek olarak 2 MP‘lik bir derinlik sensörü bulunmakta. Ayriyeten kameraların bulunduğu modülün içerisinde bir de LED flaş göze çarpıyor.

5G bağlantı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ve GNSS özellikleri bulunan Vivo Y31s, 5.000 mAh pil kapasitesiyle uzun saatler boyunca ayakta kalıyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 480 işlemcisinden alan telefon, 18W hızlı şarj desteği sayesinde çabucak dolum yaparak pratik bir kullanıma olanak tanıyor.

Vivo Y31s 5G Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Vivo Y31s’in satış fiyatı ise tek bir varyant içeriyor. Cihaz 6+128 GB sürümüyle yaklaşık 260 dolar karşılığında listeleniyor. Şu anda ön siparişte bulunan telefonun ilk siparişleri 15 Ocak’tan itibaren ulaştıracağı biliniyor. Şimdilik yalnızca Çin pazarına hizmet veren cihaz, muhtemelen ilerleyen dönemlerde diğer bölgelere de ulaşacak.