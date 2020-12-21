Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkması düşünülen Vivo Y31 temel teknik özellikleri ile Google Play Console listesinde sızdırıldı. Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun 29 Aralık’ta gerçekleştireceği Vivo X60 serisi lansmanından önce tüketicilere sunacağı tahmin edilen yeni cihaz, uygun fiyatlı bir telefon seçeneği olarak göründü. Bunun yanı sıra cihazın ön ekran tasarımı da platformda yayınlandı.

V2036 model numarası ile ortaya çıkan Vivo Y31 telefonu donanım detayları itibariyle ekonomik fiyatlı bir cihaz olarak her bütçeye hitap edecek. Google Play Console listesinde bugün açığa çıkan model son sürüm Android 11 işletim sistemi ile çalışacak. Vivo’nun yakında çıkacak cihazı bu yönüyle bütçe dostu telefonlar arasında hızlıca kendini gösterebilecek. Zira günümüzde ucuz fiyatlarla listelenen birçok düşük segmentli cihazın halen daha Android 10 arayüzüyle açılması, Y31’in elini kuvvetlendiren bir hamle olacak.

Vivo Y31’in Ön Tasarımı Göründü!

Vivo Y31 tasarımı itibariyle orta üst kısmında bir adet selfie kamerası lensi taşıyarak tekli ön kameraya izin verecek. Çok yüksek bir optik kalitesine sahip olmayacağı düşünülen cihaz, kalın siyah çerçevelerle süslenip FHD+ ekran ile tüketicilerin huzuruna çıkacak. 1080 x 2408 piksel çözünürlük oranıyla açılan model, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 662 yonga setiyle ideal bir performansa erişecek. Cihazın bellek kapasitesi henüz belirtilmezken, 4 GB RAM ile çalışacağı biliniyor.

Tahminlere göre Vivo Y31’in çıkış tarihi, şirketin X60 serisi telefonlarını tanıtacağı 29 Aralık’tan daha erken tarihlerde gerçekleşecek. Ancak Vivo’nun henüz konuya dair resmi bir açıklaması bulunmamakta.