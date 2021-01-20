Vivo’nun yeni akıllı telefonu bugün Hindistan’da resmen piyasaya sürüldü. Orta segmentli telefonlar arasında hızlıca dikkat çekecek Vivo Y31, Snapdragon 600 serisi yonga seti, ideal özellikleri ve hakkını fazlasıyla veren fiyatı ile duyuruldu.

Full HD+ kalitesi üzerinde 6,58 inçlik IPS LCD ekran vadeden Vivo Y31, şık tasarımı ile tüketicileri yakalamayı başarıyor. Orta üst kısmında su damlası çentiği üzerinde tekli selfie kamerasına yer verilen telefon; arka kasada ise dikey kurulumlu üçlü kamera setiyle dikkat çekiyor. Siyah ve Okyanus Mavisi renk seçenekleriyle tasarlanan cihaz Android 11 işletim sistemiyle açılırken, Funtouch OS 11 arayüzünü kullanıyor.

Vivo Y31 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.58 inç LCD

6.58 inç LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662 SoC

Qualcomm Snapdragon 662 SoC RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh + 18 watt hızlı şarj desteği

5.000 mAh + 18 watt hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Funtouch OS 11

Snapdragon 662 yonga seti ile performansı yükseltilen yeni Vivo telefonu, 6 GB RAM ve 128 belleği birleştiriyor. Görüntü sabitleme, portre çekim, süper gece modu ve daha pek çok yapay zeka algoritması ile işlevsel kamera özellikleri barındıran cihaz; 5.000 mAh batarya kapasitesine ek olarak 18W hızlı şarj hizmeti sağlıyor.

Vivo Y31 Fiyatı

Tek bir satış varyantı ile bugün itibariyle Hindistan pazarında raflara gelen Vivo Y31’in satış fiyatı belli oldu. Şu anda Amazon, Flipkart ve Vivo’nun resmi e-ticaret sitesi olmak üzere pek çok perakende satış sitesinde yerini alan telefon yaklaşık 225 dolardan alıcı karşısına çıktı.