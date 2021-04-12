uretim-hatasi-iphone-11-pro-2-7-katina-satildiVivo Y20s [G] ismi ile gelen akıllı telefon modeli, işlemci tarafında MediaTek Helio G80 işlemcisinden gücünü alıyor.

Akılı telefon modeli 6,52 inç HD+ ve 60 Hz ekran yenileme hızına sahip damla çentikli bir ekran ile geliyor. 18W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya kapasitesi ile gelen akıllı telefon modeli, ön tarafında 8 MP değerinde selfie kamerası ile geliyor.

Vivo Y20s [G] akıllı telefon model arka tarafında ise 13 MP ana + 2 MP bokeh + 2 MP Süper makro lenslerinden oluşan üçlü kamera modülünden oluşuyor. Akıllı telefon modeli 6 GB RAM ve 128 GB hafıza seçenekleri ile geliyor ve üzerinde microSD kart yuvası ile geliyor.

Vivo Y20s [G] Ülkemizde Satışa Sunulmayabilir

Vivo Y20s [G] mavi ve siyah renk seçenekleri ile satılıyor. Telefon modeli kutusundan tahmin edilebileceği gibi Android 11 tabanlarını kullanan FuntouchOS 11 arayüzü ile geliyor.

Telefon modeli ayrıca yan tarafında fiziksel buton ile birlikte çalışan parmak izi sensörü ve üzerinde 3,5 mm kulaklık girişini de barındırıyor.

Telefon modeli 10 Nisan tarihinde ön sipariş ile 206 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Vivo Y20s [G] akıllı telefon modelinin ülkemizde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.