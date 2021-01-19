Başarılı telefon üreticisi Vivo, Y20 serisi ailesine yeni bir üye kazandırdı. Daha önce Y20, Y20i, Y20s, Y20 (2021) ve Y20A gibi modellere sahip olan cihaza, bugün yapılan lansmanda Y20G isimli model dahil oldu. İdeal bir satış fiyatına sahip olan Vivo’nun yeni telefonu, fiyat-performans cihazları kategorisine girdi.

Vivo Y20G Özellikleri

Ekran: 6,51 inç IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G80 SoC

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh pil + 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

164.41 × 76.32 × 8.41mm boyutunda ve 192,3 gram ağırlığında olan Vivo Y20G, 6.51 inç IPS LCD panel üzerinde 20:9 en boy oranı sağlıyor. 1600×720 piksel HD+ çözünürlük kalitesi vadeden telefon, ön ekranının orta üst kısmında bir adet su damlası çentiği barındırmakta. Burada cihazın tekli selfie kamerası olan 8 MP‘lık bir lens taşınıyor.

MediaTek Helio G80 yonga seti tarafından desteklenen Vivo Y20G, 128 GB’lık depolama alanına ek olarak 1 TB‘a kadar genişletilebilir microSD kart girişi sunuyor. Çift SIM desteği, 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0 ve GNSS gibi çok sayıda bağlantı imkanı sunan telefon iki ayrı renk seçeneğine sahip. Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 arayüzüyle açılan akıllı telefon Hindistan pazarında 205 dolar karşılığında satılmakta. Cihazın ilerleyen dönemlerde daha fazla ülkeye ulaşacağı bekleniyor. Bu ülkeler arasında Türkiye’nin de yer alacağı gayet olası gözüküyor diyebiliriz.