Vivo bugün Malezya pazarında Y20 2021 adlı yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Üçlü arka kamera modülüyle geliştirilen cihaz Helio P35 yonga seti ile işlemci panelini kuvvetlendirirken, geniş batarya kapasitesiyle rahat bir kullanımın önünü açtı.

Vivo Y20 (2021) Teknik Özellikleri

Ekran: 6.51 inç, HD+ IPS LCD

6.51 inç, HD+ IPS LCD İşlemci: MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 RAM Kapasitesi: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP + 2 MP Pil: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

164.41 x 76.32 x 8.41 mm boyutlarında gelen yeni Vivo Y20 telefonu 192 gram ağırlığıyla tüketicilere konforlu bir kullanıma alan açıyor. 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük ile tasarlanan telefon 20:9 en boy oranıyla ideal bir gövde uzunluğu oluşturmakta. Orta üst kısmında bir adet 8 MP selfie kamerası taşıyan cihaz, arkada üçlü kamera modülünün hemen altında bir de LED ışık için yer veriyor.

Helio P35 SoC ile daha iyi bir performans elde etmeyi amaçlayan Vivo Y20 (2021), 4 GB RAM kapasitesi ile 64 GB’lık depolama alanını birleştiriyor. Çift SIM kart girişine sahip olan cihaz aynı zamanda bir de microSD yuvasına sahip. Yana monde edilmiş bir parmak izi tarayıcısı barındıran cihaz, 5.000 mAh geniş pil kapasitesini 10W hızlı şarj desteğiyle idealize ediyor.

Vivo Y20 (2021) Fiyatı

Uygun fiyatlı bir akıllı telefon seçeneği yaratan Vivo, yeni cihazını yaklaşık 150 dolar gibi her bütçeye uygun bir rakamla süslüyor. Beyaz ve mavi renk seçenekleriyle duyurulan cihazın ilk etapta Malezya, sonrasında diğer bölgelere ulaşması beklenmekte.