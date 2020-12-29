Vivo X60 ve X60 Pro bugün resmen tüm teknik özellikleri ile duyuruldu. Çin’de şimdi ön siparişe açılan telefonlar, aldığı pek çok sızıntıdan sonra nihayet resmiyet kazandı. Her iki telefon modeli de Samsung Exynos 1080 5nm yonga seti ile güçlendirilerek bu işlemciyi kullanan dünyadaki ilk cihazlar olarak ayrı bir heyecan yarattı.

Vivo X60

İşlemci: Samsung Exynos 1080

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka kamera: 48 MP + 13 MP + 13 MP

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 4200 mAh + 33 W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 11

6.56 inç 2376×1080 piksel E3 AMOLED ekran kalitesi ile gelen Vivo X60, 120Hz ekran yenileme hızı ve HDR10+ desteğiyle müthiş bir kullanıma kapı açıyor. 5nm Exynos 1080 yonga seti ile işlemci panelini kuvvetlendiren cihaz, Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 arayüzüyle açılmakta.

Ocak ayından itibaren ilk etapta Çin’de satışa çıkacak Vivo X60 fiyatı itibariyle üç farklı şekilde listeleniyor:

8 + 128 GB: 535 Dolar

8 + 256 GB: 581 Dolar

12 + 256 GB: 612 Dolar

Vivo X60 Pro

İşlemci: Samsung Exynos 1080

RAM: 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka kamera: 48 MP + 13 MP + 13 MP

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 4300 mAh + 33 W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 11

Standart Vivo X60 telefonu ile aynı ekran, kamera ve işlemci seçeneklerine sahip olan Vivo X60 Pro satış fiyatı itibariyle tek bir konfigürasyona sahip. Ön siparişe açılan telefon şu anda 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı sürümüyle 560 Euro karşılığında satılmakta. Ocak 2021 itibariyle resmi satışları başlayacak telefonların şu an için küresel çıkışı hakkında bilgi verilmiyor.