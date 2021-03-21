Bugün akıllı telefon pazarına yepyeni bir teknoloji gelebilir. Vivo tarafından duyurulacak olan X60 modeli ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Eğer iddialar doğrulanırsa Vivo X60 ailesi, piksek kaydırma teknolojisini kullanan ilk akıllı telefon modelleri olarak isimlerini tarihe yazdırabilir.

Vivo X60 serisinin işlemci bazında da Snapdragon 870 yonga setine geçiş yapacağı da doğrulandı. Bugün veya yarın duyurulması beklenen serinin, akıllı telefon teknolojilerinde bir ilki başarmasına yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Vivo X60 İle Gelecek Piksel Kaydırma Özelliği Nedir?

Piksel kaydırma teknolojisinini daha iyi anlayabilmek için kamera sensörleriyle ilgili bazı bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Sensörlerde kullanılan desenler, her pikselin birden çok renk içeren yapısını genel olarak tek renk olarak görmektedir. Burada kırmızı, mavi ve yeşil pikseller bir dama tahtasına benzer görsel üzerine konumlandırılmıştır.

Tam burada yeşil renge insan gözü diğer renklerden daha duyarlı olduğu için bu renk görüntünün hemen hemen yarısını kaplayacaktır. Kırmızı ve mavi renk ise %25 olarak kapsama alanına geçiş yapar.

Daha önceden Google, Pixel 3 akıllı telefon modelinde buna benzer bir algoritma kullanmıştı. OIS sistemi sayesinde birkaç çekimin sonrasında en iyi görüntü akıllı görüntü işleme algoritmasıyla hizalanır ve elde edilirdi. Vivo markasının bu olayı tam olarak nasıl gerçekleştireceğine dair kesin bilgi bulunmuyor.

Vivo X60 ailesinin yeni tanıtılacak üç modelinde de piksel kaydırma teknolojisinin bulunacağı yüksek ihtimal olarak görünüyor. Normalde piksek kaydırma için 4 çekim yeterli olurken Vivo’nun yeni serisi 8 çekim yapabiliyor. Bu durum X60 ailesiyle birlikte kamera dijital yakınlaştırma için milat sayılabilir.

Yine de Vivo X60 ailesi ile karşımıza çıkacak olan piksel kaydırma teknolojisini daha iyi anlayabilmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoda Sony Alpha 7R IV ile ilgili görüntüler yer alıyor ve iyi bir piksel sağlanması için neredeyse bir 30 saniyenin gerekliliğinden bahsediliyor. Vivo X60 ailesi ise bunu resimlerde nasıl sağlayacak, hep birlikte göreceğiz.

Vivo markası son dönemde akıllı telefon pazarında oldukça etkileyici işler başarmaya devam ediyor. Daha önceden duyurduğu X60 Pro+ modeli kısa sürede kendisine ait satış rekorlarını kırmayı başarmıştı.