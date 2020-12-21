Uzun süredir merakla beklenen Vivo X60 serisi akıllı telefon cihazları resmi elden açıklanan bilgiler doğrultusunda 29 Aralık 2021 tarihinde piyasaya sürülecek. Haftalardır hakkında çok sayıda sızıntı haberine maruz kaldığımız cihazlar toplamda üç farklı sürüm içerecek. Bunlar klasik Vivo X60‘ın dışında X60 Pro ve X60 Pro+ modelleri olacak.

Vivo’nun bugün hayranları ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı Vivo X60 afişi, 29 Aralık’ta tanıtılacak cihazın saat 19:30 sularında lanse edileceğini ifade etti. Ünlü kamera şirketi ZEISS ortaklığıyla hazırlanan modüller ile güçlendirilen serinin iddialı bir mobil fotoğrafçılık telefonları olabileceği tahmin ediliyor.

Vivo X60 Serisi Kameraları Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz haftalarda ünlü optik aletler üreticisi Carl Zeiss şirketi ile anlaştığı duyurulan Vivo’nun yeni telefonlarında Zeiss’le birlikte incelikli kameralar hazırlayacağı söylenmişti. Zeiss’in güçlendirdiği kameralara sahip olacak ilk Vivo telefonları ise yaklaşan X60 serisi olacak. Henüz resmi elden paylaşılan bir bilgi olmasa da ortaya çıkan iddialarda X60’ın üçlü kameralarla geleceği; f / 1.6 diyafram aralığına sahip 48 MP ana kamera ile çalışacağı öğrenildi. Buna ek olarak 13 MP ultra geniş ve 8 MP‘lik ek bir mercek daha yer alacağı paylaşıldı. X60 Pro modeliyse yine tahminler doğrultusunda dörtlü kamerayla eşleştirilecek.

Tüm bunlara ek olarak yeni Vivo cihazlarında 120Hz ekran yenileme hızına çıkabileceği, 12 GB RAM kapasitesi kullanılacağı, işlemci panelinde ise Exynos 1080 ya da Snapdragon 888 yonga setlerinin tercih edilebileceği gibi iddialar söz konusu. Tüm bu iddiaları ancak 29 Aralık’ta doğrulayabilmiş olacağız.