Vivo’nun beklenen yeni telefonu X60 Pro bugün TENAA listesi üzerinden yayınlandı. Vivo imzalı akıllı telefon modeli gelen pek çok spekülasyon ve sızdırmanın ardından şimdi oldukça güvenilir bir kaynaktan gelen haberler ile tekrar tüketicilerin dikkatini yakaladı!

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan V2059A, V2047A ve V2046A model numaraları ile kodlanan üç yeni Vivo telefonu basına yansımıştı. 3C sertifikası alarak gündeme gelen bu cihazlar pek çok teknoloji analisti tarafından Vivo X60 serisi modelleri olarak yorumlanmıştı. Şimdi bu cihazlarla ilgili başka başka bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak X60 Pro‘nun TENAA platformunda açıklanan teknik özellikleri göründü.

Vivo X60 Pro Teknik Özellikleri

158.57 x 73.24 x 7.59 boyutlarında ve 178 gram ağırlığında olan Vivo X60 Pro telefonu 1080 x 2376 piksel Full HD+ çözünürlük oranı ile geliyor. 6.56 inç AMOLED ekran tasarımı ile çıkacak cihaz kavisli kenar görünümüyle, tekli selfie kamerası için delikli bir çentik detayı hazırlıyor.

Exynos 1080 yonga seti tarafından güçlendirilen Vivo X60 Pro, 4.130 mAh pil kapasitesi üzerinde 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Android 11 işletim sistemi ile çalışan telefon OriginOS arayüzü ile açılırken, 8/12 GB RAM kapasitesiyle birlikte 128/256 GB’lık depolama alanı yaratıyor. Ayrıca daha geniş bellekler için microSD kart girişine de izin verilmekte.

32 MP selfie kamerası ile müthiş fotoğraflar çekmek için imkan yaratan Vivo, dörtlü kamera kurulumunda Zeiss imzalı lenslerden yararlanıyor. Arka kasada 48 MP‘lık ana kameranın yanına 13 MP + 13 MP + 8 MP kalitesinde mercekler eşlik ediyor.