Vivo X60 Pro+, Snapdragon 888 Yonga Seti ve Güçlü Özellikleri ile Çıktı!

Hakkında pek çok sızıntı raporu çıkan Vivo X60 Pro+ nihayet Çin’de resmiyet kazandı. Tüm teknik özellikleri, satış fiyatı ve kullanılabilirlik durumu gibi detaylarıyla açıklanan akıllı telefon, başta yeni nesil Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti olmak üzere iddialı özellikleriyle dikkat topladı.

Bilindiği üzere Vivo X60 ve X60 Pro telefonları Aralık ayında Exynos 1080 yonga setiyle duyurulmuştu. Haftalar önce resmen satışları başlayan telefonun en yüksek donanımlı versiyonu olan X60 Pro+ ise şimdi resmileşti. 6,56 inç FHD+ AMOLED ekran ile gelen telefon 19.8:9 en boy oranını koruyarak HDR10+ desteğiyle tasarlandı. 120Hz yenileme hızına sahip model hemen her alanda rahatça kullanılabilecek özellikler yarattı.

Vivo X60 Pro Plus Özellikleri

Ekran : 6,56 inç AMOLED

: 6,56 inç AMOLED İşlemci : Snapdragon 888

: Snapdragon 888 Bellek : 8 ya da 12 GB LPDDR5

: 8 ya da 12 GB LPDDR5 Depolama : 128 ya da 256 GB UFS 3.1

: 128 ya da 256 GB UFS 3.1 Arka Kamera : 50 MP + 48 MP + 32 MP + 8 MP

: 50 MP + 48 MP + 32 MP + 8 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya: 4.200 mAh pil + 55 watt hızlı şarj desteğ

158,59 x 73,35 x 9,10 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olan Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 arayüzüyle açılan Vivo X60 Pro+, yakın bir zaman önce piyasaya sürülen Snapdragon 888 işlemci modeliyle çalışıyor. Ekran içi parmak izi sensörüyle rahat bir kullanıma imkan tanıyan cihaz,