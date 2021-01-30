Bugün resmen satışları başlayan Vivo X60 Pro+ henüz şimdiden piyasada ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başardı. İlk gün satışlarında selefi niteliğindeki bir önceki modele göre %369 artış yaşayan şirket, konuya ilişkin raporu takipçileri ile paylaştı. İşte detaylar…

Üst düzey Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti ile 21 Ocak tarihinde piyasaya sürülen Vivo X60 Pro+ şirketin yeni amiral gemisi telefonu olmakla beraber en üst düzey donanıma sahip cihazlarından da biriydi. Bugün resmen ilk satışları başlayan telefon şimdilik yalnızca Çin’deki perakende satış mağazalarında yerini aldı. Sabah saatlerinde raflara gelen cihaz, Vivo’nun yayınladığı raporlara göre 5000-6000 Yuan’lık telefonlar kategorisinde günün lideri olurken, aynı zamanda da kendi ilk gün satış rekorlarını da kırmış oldu.

X50 Pro Plus cihazına göre yeni Vivo X60 Pro+ ilk günde %369 oranında daha yüksek bir grafik çizdi. Şimdilik telefonun tam olarak kaç birim sattığı gibi ayrıntılı detaylar açıklanmazken, yine de şirketi mutlu eden rakamlara ulaşıldığı aşikar görünüyor. 8GB RAM ve 128GB bellek kapasitesiyle 4998 Yuan karşılığında satışa çıkan cihaz, 12+256GB‘lık versiyonuyla ise 5998 Yuan’dan tüketicilere hitap etmeye devam ediyor. Ancak üst düzey cihazın uluslararası pazara ne zaman çıkacağı henüz bilinmemekte.

Vivo X60 Pro+ Özellikleri