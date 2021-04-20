Giriş ve orta seviye bir akıllı telefon modeli olan Vivo V21 serisi sızdırılan verilere göre üç farklı modelden oluşacak. Geçtiğimiz günlerde geleceği doğrulanan telefon modelleri, gün içerisinde Google Play Console sayesinde tüm özellikleri sızdırılmış durumda.

Vivo V21 SE modeli hakkında sızdırılan verilere göre akıllı telefon modeli işlemci gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. Akıllı telefon modeli hakkında paylaşılan diğer bilgiler arasında 1080X2400 piksellik bir ekran çözünürlüğü ile geleceği bilgisi yer alıyor. Gelen bilgiler arasında ekranın paneli ya da ekran tazeleme hızı bilgilere yer almıyor. Fakat AMOLED bir panel kullanılacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan diğer bilgilere göre akıllı telefon modeli arka tarafında 64 MP değerinde bir ana kamera ile geleceği ifadesi yer alıyordu.

Vivo S21 SE Günlük İşlere Odaklı Bir Telefon Modeli

Serinin bir önceki modeli olan Vivo V20 SE modelinde ise Snapdragon 665 işlemcisi kullanılıyordu ve 6,44 inçlik bir AMOLED panel ile geliyordu.

Vivo V20 SE, 33W hızlı şarj destekli 4.100 mAh batarya kapasitesi ile kutusundan çıkıyordu. Akıllı telefon modeli üzerinde microSD kart yuvası ve 3,5mm kulaklık portu da bulunuyordu.

Vivo V20 SE modelinin fiyat etiketi ise 300 dolar seviyelerinde. Model 8 GB RAM ve 128 GB hafıza seçenekleri ile raflarda satılıyor.