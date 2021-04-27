Ülkemizde de resmi garanti seçeneği ile bulunan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, selfie kameraları ile oldukça iddialı olan iki akıllı telefon modeli tanıttı.

Yukarıda da dediğimiz gibi akıllı telefon modelleri selfie kameraları ile diğer modellere kıyasla oldukça iddialı bir konumda yer alıyor.

Her iki akıllı telefon modelinin ön tarafındaki selfie kameraları 44 MP OIS + EIS destekliyor. Genel olarak akıllı telefon üreticileri modellerinin selfie kameralarına OIS yani optik imaj sabitleme özellikli kamera koymayı tercih etmiyor.

İki modelinde OIS ve EIS desteklemesi fotoğraflarda oldukça keskin bir sonuç doğuruyor. Bunun dışında iki telefon da çiftli LED flaş bulunduruyor.

Aşağıdaki görselden ulaşılabileceği gibi bu LED flaşlar daha önce hiç denenmemiş bir şekilde konumlandırılmış durumda. Bilindiği gibi günümüz akıllı telefon modelleri selfie flaş olarak ekranın tamamen parlak hale gelmesi kullanılıyor.

Vivo V21 Serisi Selfie Kameraları Haricinde Orta Seviye Donanımlar ile Geliyor

İki model arka tarafında üçlü kamera modülü ile geliyor. Bunlar 64 MP ana + 8 MP geniş açı + 2 MP makro lenslerden oluşuyor.

HDR10+ destekleyen 6,44 inç’lik 1080p+ çözünürlüklü AMOLED panel ile gele modeller işlemci tarafında MediaTek imzası taşıyan Dimensity 800U işlemcisinden gücünü alıyor.

33W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh batarya ile gelen telefonlar arasında tek fark 5G desteklemeleri olarak gözüküyor.

Vivo V21 akıllı telefon modelinin başlangıç fiyat etiketi 390 dolar olarak belirlenmiş durumda. 5G destekleyen sürümün fiyatı henüz açıklanmadı.

Akıllı telefon modelinin ülkemizde satışa sunulup sunulmaması henüz bilinmiyor.