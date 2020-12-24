Vivo V20 (2021) bugün sessiz sedasız bir şekilde Amazon Hindistan’da yayınlanmasıyla birlikte açıklandı. Daha önce herhangi bir duyurusu gerçekleşmeyen cihaz, bugün popüler e-ticaret sitesi Amazon‘da görünerek tüketicileri şaşırttı. Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan standart Vivo V20‘ye oldukça benzer özelliklere sahip cihaz, yalnızca küçük birtakım farklar ile birbirinden ayrıldı.

Eski sürümüne göre kayda değer bir değişiklik olarak yonga seti değişimini öne çıkaran şirket, Vivo V20’de Snapdragon 720G SoC kullanırken; V20 2021’de ise Snapdragon’un 730G yonga setini tercih etti. Ancak bunun dışında geri kalan birçok detayın eski versiyona oldukça benzediği muhakkak.

Vivo V20 (2021) İdeal Teknik Özellikleri ile Çok Beğenildi!

Ekran: 6,44 inç AMOLED

İşlemci: Snapdragon 730G

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 44 MP

Batarya: 4.000 mAh pil + 33W hızlı şarj desteği

1,080 × 2,400 çözünürlük oranı ile 60Hz yenileme hızına sahip 6,44 inç FHD+ AMOLED ekran yaratan Vivo V20 2021 telefonu, Android 10 tabanlı FunTouchOS 11 arayüzüyle açılıyor. İki tane SIM kartı girişine izin veren cihaz ekran içi parmak izi okuyucusu sunuyor. Bunun yanı sıra cihazda yer alan microSD kart desteği sayesinde 1 TB’a kadar depolama alanını geniş kılmak mümkün.

Müthiş Selfie Fotoğrafları İçin 44 MP’lık Bir Lens Bulunuyor!

Mobil fotoğrafçılar için 64 MP ana kameraya yer veren Vivo, buna ek olarak 8 MP‘lık ultra geniş açılı ve 2 MP mono sensörden oluşan üçlü bir set hazırlıyor. Ön tarafta ise mükemmel selfie çekimleri için 44 MP‘lık olağanüstü bir lens dikkat çekmekte. Tüm bu şahane lensler, çok sayıda arttırılmış gerçeklik algoritması ile destekleniyor.

Midnight Jazz ve Sunset Melody renk seçenekleri ile gelen Vivo V20 2021 satış fiyatı itibariyle 339 dolar karşılığında listeleniyor.