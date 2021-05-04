Xiaomi dışında ülkemizde üretim yapmak isteyen bir diğer Çin merkezli şirket olan Vivo da ülkemizde tesis için gerekli hazırlıkları yapmış durumda

Bilindiği gibi Xiaomi ve Salcomp ortaklığı ile 2.000 kişilik personelin aktarılana göre yıl içerisinde 5 milyon akıllı telefon üretimi yapacağı İstanbul merkezli bir üretim tesisi kısa bir süre önce ilk modellerini üretmeye başladı.

Ülkemizde Çin merkezli teknoloji üreticileri Avrupa pazarların yakın olduğu için ülkemizde fabrika açmaya devam ediyor.

Sputnik üzerinde yapılan bir haber göre Vivo markası da ülkemizde akıllı telefon üretimi için gerekli adımları atmış durumda.

Gebze merkezli 13 bin metrekarelik bir alanı kiralayan Vivo, belirtilene göre gerekli tüm adımları atmış durumda.

Şirket 25 milyon dolarlık bir yatırım ile ilk akıllı telefon modellerini mayıs ayı ile üretmeye başlayacağı belirtiliyor.

İlk olarak şubat ayında teşvik belgelerini alan Vivo, aktarılana göre ilk üretilen akıllı telefon modellerini Türkiye pazarı için kullanacak.

Oldukça yüksek bir yatırım yapan Çinli şirket, yakın bir süre içerisinde tesis Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarafından ziyaret edilecek ve konu hakkında daha detaylı bilgiler paylaşılacak.

Vivo Dışında Ülkemizde Xiaomi ve OPPO da Üretim Yapıyor

Bilindiği gibi özellikle Çin merkezli teknoloji üreticileri tesislerini açmış durumda. Vivo’ya ek olarak geçtiğimiz aylarda OPPO da İstanbul merkezli bir üretim tesisi açmıştı.