Akıllı telefon üreticisi Vivo, Alman menşeili optik ürünler geliştirici Carl Zeiss şirketi ile anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre Vivo’nun yeni telefonları, kamera modülünde Zeiss’in tasarladığı lensleri kullanacak. Şirketin yaptığı bu etkileyici hamle, henüz ilk tahminlere göre ilerleyen aylarda çok büyük ses getirecek. Belki de bu sayede Vivo’yu ileride iddialı bir mobil fotoğrafçılık markası olarak tanımlayabiliriz!

Bugün sabah saatlerinde Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan doğrulanmış gönderide, Vivo yeni ortaklığı ile ilgili ilk müjdeyi tüketicilere paylaştı. Yayınlanan gönderi, kısa bir mesaj aracılığıyla Zeiss ile ortaklık sağlandığını ifade ederken, hayranlar bu müthiş haberi olumlu görüşlerle destekledi. Paylaşılan posterde yer alan kamera modülünün hemen altındaki Zeiss logosu da dikkatlerden kaçmadı.

Huawei – Leica Ortaklığından Sonra Sıra Vivo – Zeiss’te!

Geçtiğimiz yıllarda Huawei şirketi köklü kamera geliştiricisi Leica ile anlaşmaya imza atarak güçlerini birleştirmişlerdi. Bu sayede pek çok kullanıcının telefondan iyi fotoğraflar çekmek adına Huawei’lere yöneldiği gözlenmiş, Leica’nın başarısı takdir edilmişti. Şimdi de Vivo, zaten iyi olan kamera düzeneğini işin ehli bir firmayla paylaşarak çok daha iyi bir hale getirmek istiyor.

Lens üreticisi Zeiss’in daha önceki senelerde Nokia ile işbirliği yaptığı biliniyordu. Fakat yüksek olasılıkla Nokia’nın o dönemki cihazlarının genel yetersizliği sebebiyle bu lensler pek de dikkat çekmemişti. Ancak Nokia’dan farklı olarak Huawei’in Zeiss’i parlatacağı, iki şirketin de birbirlerinden güç alarak daha iyi hale geleceği oldukça muhakkak gözüküyor.