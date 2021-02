Yeni MediaTek Dimensity 1100 yonga seti ile çalışacağı iddia edilen Vivo S9 5G, şimdi temel özellikleri ve lansman tarihi gibi önemli detaylarıyla sızdırıldı. 44MP’lık selfie kamerasına sahip olması beklenen telefonun fark yaratacak donanımıyla Mart ayında satışa çıkması bekleniyor. İşte detaylar…

Güvenilir bir teknoloji ajanından gelen sızıntılara göre merakla beklenen Vivo S9 telefonu 6 Mart tarihinde resmen piyasaya çıkabilir. 6,4 inçlik ekran boyutuna sahip olacağı düşünülen cihaz iddialara göre çentikli ekran üzerinde çift selfie kamerası kurulumu sağlayacak. Mükemmel öz çekimler ve cam gibi görüntülü sohbetler için cihazda 44 megapiksellik ön kameraya yer verilecek.

Kullanıcılarına 12 GB RAM kapasitesi sunacağı söylenen Vivo S9’un şimdilik kaç farklı varyant halinde hazırlanıp satışa sunulacağı bilinmiyor. Son sürüm Android 11 işletim sistemi ile açılacak cihaz kullanıcı arayüzünü OriginOS yazılımından alacak ve başta mobil fotoğrafçılık olmak üzere pek çok konuda güçlü iddialar taşıyacak. Depolama alanı kısmında ise cihazın 256 GB‘a kadar destek vereceği söylenmekte. Ancak elbette ki bütün bu bilgilerin doğrulanması için biraz zamana ihtiyacımız olduğu muhakkak.

