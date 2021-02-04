Vivo bugün orta seviye canavarı yeni akıllı telefonu S7t 5G cihazını Çin’de tanıttı. Serinin standart modeli olan S7’ye oldukça benzer özellik ve tasarıma sahip olan cihaz, donanımına göre gayet ideal karşılanabilecek fiyatıyla resmileştirildi.

158.82 × 74.2 × 7.39 mm boyut ve 169 gram ağırlığında olan Vivo S7t, %91,2 ekran/vücut oranıyla 20:9 en boy oranını birleştirdi. 2400×1080 piksel çözünürlük oranına sahip telefon, 6.44 inç FHD+ AMOLED ekranla geliştirildi. 5G, 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ve GPS gibi bağlantı özellikleri sunan model, Android 11 işletim sistemi ile açılacak ve OriginOS kullanıcı arayüzüyle tüketicilere sunulacaktır.

Vivo S7t 5G Özellikleri

Ekran: 6.44 inç AMOLED

6.44 inç AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 820 SoC

MediaTek Dimensity 820 SoC RAM: 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB ya da 256 GB UFS 2.1

128 GB ya da 256 GB UFS 2.1 Ön Kamera: 44 MP + 8 MP

44 MP + 8 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 4.100 mAh + 33 watt hızlı şarj

4.100 mAh + 33 watt hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0

Gücünü MediaTek Dimensity 820 yonga setinden alan Vivo S7t, 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama ile eşleştirildi. Cihazın ana kamerası 64 MP olarak açıklanırken, ön kamerada ise 8 MP‘lık bir lens yer alıyor. Aynı zamanda cihazda ekran içi parmak izi sensörü ve yüz kilit sistemi yer alıyor.

Vivo S7t 5G Fiyatı

Siyah, Beyaz ve Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tasarlanan Vivo S7t 5G’nin satış fiyatı yaklaşık 417 dolar olarak duyurulmuş durumda. Şu anda Çin’de ön siparişe açılan telefonun ne zaman küresel olarak raflara geleceğiyse henüz bilinmemekte.