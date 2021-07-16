Dimensity- 1100 işlemci, Android 11 işletim sistemi, 12-8 GB ram, 128-256 GB dahili bellek alanı ve 3’lü kamera yerleşkesi ile gelen Vivo S10 Pro 400 dolar fiyatla satışa çıkıyor. Beyaz, mavi ve siyah renklerle gelen şık kasaları ile ön plana çıkan cihaz, 90 Hz resim yenileme özellikli 6.44 inç ekran taşıyor. İşlemcisi 8 çekirdekli ve 4 çekirdeğinin frekansı 2.60 GHz diğer 4 çekirdeği 2.0 GHz frekansta çalışan hızlı çekirdekler sayesinde, Vivo S10 Pro ile oyun oynayabilirsiniz, zor grafik işlemleri sorunsuz yapabilirsiniz. Bu işlemciye bir de Mali G77 grafik işlemcisi eşlik ediyor.

Vivo S10 Pro Teknik Özellikleri

108 MP ana kamera PDAf ve OIS özelliklidir, 8 MP ultra geniş kamera 15 mm’lik bir kameradır ve derinlik sensörü de 2 MP’lik bir sensördür. Bu kameralar maksimum 4K kalitede video çekebilir, ön kısımda çift sensöre yer veren Vivo bu modelinde, 44 MP ve 8 MP çözünürlükte 2 kamera yerleştirdi. Vivo’nun ön iki kamerası da 4K kaliteye ulaşıyor.

44 Watt adaptör de 4.000 mAh kapasiteli enerji kaynağını dolduruyor. Vivo’da ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula sensörleri ve parmak izi sensörü de var.

Vivo S10 Pro Fiyatı

Vivo S10 Pro 399 dolar veya 319 EUR fiyatla satışa çıkıyor. Özetler Gizmochina sitesinde yer alan ilk gösterimde, sitenin seçtiği degrade mavi kasalı bu telefon modeli son derece şık duruyor. Vivo’nun bu ürünü NFC desteliyor, UFS 3.1 depolama ve 44W hızlı şarj desteği gibi çok iyi özellikleri var. 12 GB ram ile desteklenen işlemcisinin saat hızı değeri 4 çekirdek için oldukça yüksek ve performans konusunda Vivo S10 Pro modeli sorun çıkarmayacak. Pili hızlı dolan, sağlam, hız konusunda sorunu olmayan ve fiyatı piyasa değerine göre iyi sayılabilecek Vivo S10 Pro modeli bu ay satışa çıkıyor. Beklentiniz çok yüksek değilse ve 221 yılında yeni bir cihaz almayı düşünüyorsanız Vivo S10 Pro modelini satın almayı düşünebilirsiniz, fiyat kalite ve donanım özellikleri size uygun olabilir.