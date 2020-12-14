Bugün sessiz sedasız bir şekilde Vivo‘nun piyasaya çıkardığı yeni orta segmentli akıllı telefonu iQOO U3 fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekti. Tüm donanım ayrıntıları, lansman tarihi ve kullanılabilirlik durumu gibi detaylarıyla ortaya çıkan cihaz, çeşitli perakende satış mağazalarında listelenmeye başladı bile!

Dimensity 800U işlemci sayesinde mükemmel bir performans vadeden iQOO U3, 6 ve 8 GB RAM kapasitesi ile gelip kullanıcılara 128 GB’lık depolama alanları sağlamaktadır. Uzun süreli kullanımlar için, özellikle de mobil oyun oynarken büyük fayda sağlayacak sıvı soğutma özelliği ilgiyle karşılandı.

Vivo iQOO U3 Teknik Özellikleri

Ekran: 6,58 inç, IPS LCD, FHD+ çözünürlük

6,58 inç, IPS LCD, FHD+ çözünürlük İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

MediaTek Dimensity 800U RAM: 6 GB ya da 8 GB LPDDR4x

6 GB ya da 8 GB LPDDR4x Depolama: 128 GB UFS 2.2

128 GB UFS 2.2 Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Batarya: 5.000 mAh ve 18W hızlı şarj

6,58 inç LCD ekrana sahip cihaz 90Hz ekran yenileme hızı ile dekore edildi ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızıyla birleştirildi. Ön taraftaki su damlası çentiği üzerinde 20 MP’lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka kasasında üçgen dizilime sahip üçlü kamera modülü yarattı. 48 MP birincil kameraya sahip olacak cihaz, 2 MP’lık bir derinlik sensörüyle pekiştirildi.

Vivo iQOO U3 Fiyatı

18 watt hızlı şarj desteğine sahip 5,000 mAh batarya kapasitesi ile çıkacak iQOO U3 ön siparişlerini bugün başlattı. Açılış fiyatı 230 dolar olan cihaz, daha yüksek belleğe erişmek isteyenler için 260 dolar fiyat koydu. Cihazın renk seçenekleri ise siyah ve gradyan mavi olarak kaydedildi.