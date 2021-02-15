Vivo’nun geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Neo3 modelinin halefi olan iQOO Neo5 şimdi internete sızdırıldı. Gelecek ay resmi bir tanıtım lansmanı yapılacağı düşünülen akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 870 yonga seti ile güçlendirileceği öğrenildi. Bunun dışında yine cihazın donanımıyla alakalı pek çok ayrıntıya ulaştık. İşte detaylar…

Vivo’nun alt markası olarak başarıyla hizmet veren güçlü serisi iQOO’nin geçtiğimiz ay yepyeni bir modeli piyasaya çıkmıştı. Şahane teknik özellikleri ile yılın iddialı akıllı telefonları arasına giren iQOO 7 modelinden kısa bir süre sonra aileye yepyeni bir cihazın katılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Neo3 modelinin halefi niteliğindeki Neo5 telefonuyla tanışmamıza epey az bir süre kaldığı anlaşıldı.

Ortaya çıkan yeni sızıntıya göre Vivo’nun yeni telefonu olan iQOO Neo5 ilk defa Mart ayının ortalarında görünecek. Performansını Qualcomm Snadpragon 870 yonga setinden alacak cihaz 4.400 mAh batarya kapasitesiyle gelecek. Aynı zamanda piyasanın en hızlı şarj oranlarına sahip modeli olma potansiyelini de elinde barındıran telefon, 88 watt‘lık sistemlere sahip olacak.

Beklenen modelin henüz ekran boyutu hakkında bir bilgiye sahip olamasak da sızıntı iddialarına göre cihaz Super AMOLED ekranında 120Hz yenileme hızı sağlayacak. Ön tarafta 16 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak cihaz 48MP Sony IMX598 sensörlü ana kamerayla gelecek. Buna ek olarak da 13 MP‘lık ultra geniş açılı ve 2MP‘lık makro lens desteklenecek.

iQOO Neo 5, Mart Ayında Çıkacak

Yukarıdaki bilgilerden yalnızca kamera detayları birer tahmin barındırıyor; ancak kaynaklar diğer konularda Vivo iQOO Neo 5 modelinin bu donanıma sahip olacağından neredeyse emin gibi görünüyor. Son olarak iddialar, cihazın Mart ayında resmen duyurulacağı öngörmekte. Ancak o zaman bu bilgileri doğrulayabilmiş olacağız.