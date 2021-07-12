Unity 22 misyonu, kurucu Richard Branson‘ın uzay aracını test ederken ve deneyler yaparken SpaceShipTwo‘da Beth Moses, Colin Bennett ve Sirisha Bandla‘ya katıldığını gördü. Branson, tahmin edebileceğiniz gibi, hem prestij için hem de “özel astronot deneyimini” ölçmek için oradaydı.

Uçuş bir miktar tartışma içeriyor. İlk mürettebatlı uzay uçuşuna sadece birkaç gün kala Blue Origin, SpaceShipTwo‘nun gerçekten uzaya girmeyeceğini savunarak Virgin‘le saçma sapan bir konuşma yaptı. Gemi, Unity 22 sırasında Kármán hattının (resmi sınır çizgisinin) olduğu “sadece” 53.4 mil yüksekliğe ulaştı.

Uçuş Virgin için önemli bir başarı. Bu, SpaceShipTwo‘nun ilk tam testi ve 2022’de başlarsa ve başladığında ticari uzay uçuşlarının önünü açıyor.