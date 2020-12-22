ABD merkezli dijital video platformu Vimeo pandemi sırasında elde ettiği yoğun izlenme başarısından sonra bağımsız bir kamu şirketi haline geleceğini açıkladı. Ask.com, Meetic, Care.com, HomeAdvisor ve daha bir dolu uygulama için ev sahipliği yapan IAC medya şirketi, Vimeo’nun aileden kopup özgürleşme vakti geldiğini ifade etti.

Popüler web ve mobil uygulamalar dışında film üretimi de yapan IAC şirketi Uncut Gems, Lady Bird, Meyerowitz Stories ve Inherent Vice gibi popüler filmleri ile de tanınıyor. Ancak asıl büyük başarısını Vimeo video platformu sayesinde elde eden firma, şimdilerde Vimeo’yu bir adım ileri taşıyacak yeni bir plan oluşturuyor. Şirketin CEO’su Joey Levin yaptığı basın açıklamasında, “Vimeo’nun kanatlarını yayma ve büyük bağımsız bir halka açık şirket olma zamanı geldi,” açıklamasını kaydetti.

Vimeo Nedir?

Bilmeyenler için Vimeo platformu 2004 yılında kurulmuş ve günümüzde bir YouTube alternatifi haline gelmiş nitelikli çalışmaların sergilendiği bir uygulamadır. YouTube‘a nazaran daha profesyonel çalışmaların sergilendiği servis ücretli abonelik sistemi sayesinde kullanıcılarına daha büyük boyutlu dosyalar yükleme, video oynatıcısını özelleştirme, videolara özel şifreler oluşturma ve Google Analytics ile entegrasyon gibi hizmetler sağlamaktadır.

Büyük kitlelere sahip içerik oluşturucuları ya da sinemacılar için önemli bir kaynak haline gelen Vimeo, film kiralama ve satın alma gibi özellikler de barındırmaktadır. Hatta ülkemizde Nuri Bilge Ceylan gibi önemli sinemacılar filmlerinin kamera arkası videolarını Vimeo’dan kiralayarak izleme seçeneğini açmıştır. Bunun yanı sıra kısa film izlemek ya da yayınlamak için de Vimeo’yu tercih eden çok sayıda amatör sinemacı bulunmaktadır.