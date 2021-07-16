Valve, üst düzey AAA oyun aksiyonu için özel olarak oluşturulmuş bir AMD çipi ile yüklenen, elde taşınabilir bir Linux oyun bilgisayarı olan Steam Deck‘i duyurdu.

Ve oldukça özel görünüyor!

GPD, oDroid ve Nintendo gibi şirketler, güçlü elde taşınabilir oyunlar için uygun bir pazar olduğunu kanıtladı. Ve Steam’in yapımcıları Valve, açıkça dikkat ediyorlardı. Steam Deck özellikleri 7 inç dokunmatik ekrana (1280×800), 16 GB DDR5 RAM’e sahiptir; 512 GB’a kadar NVMe dahili depolama; artı Valve’nin “…elde oyun için optimize edilmiş” dediği özel tasarlanmış bir AMD APU. En yeni AAA oyunlarını çok verimli bir güç zarfı içinde çalıştırmak için fazlasıyla yeterli performans sunan bir Zen 2 + RDNA 2 güç merkezi olduğunu” açıklıyor.

Zen 2, maksimum 3.5 Ghz’de çalışan dört çekirdekli bir yonga iken, RDNA 2 (Playstation 5’i düşünün) grafikleri 1,6 TFlops FP32’ye kadar güç sağlayabilir. Ancak cihazın bir Linux meraklısı olarak benim için ilginç olduğu nokta, Arch Linux tabanlı yeni bir SteamOS sürümü çalıştırması ve masaüstü kullanıcı arayüzü için KDE Plazma kullanmasıdır.

Oyuncular kesinlikle Linux’a bağlı değil. Valve, Steam Deck’in düzenli bir PC alıcısı olduğunu (düzensiz bir şekle sahip olsa da) ve ne isterse onu, hatta Windows’u kurmakta özgür olduğunu söylüyor – ancak bu şeyin Windows 11 ile uyumlu olmadığı tahmin ediliyor!

Son birkaç yılda Çin’de gördüğümüz daha ucuz tekliflerin aksine, Steam Deck’i gerçekten yerel bir oyun deneyimi haline getirmek için biraz dikkatli mühendislik yapıldı. Oyun çubukları ezmek için yapılmıştır, omuz düğmeleri ve arka kürekleri, iki dokunmatik yüzeyi, bir dokunmatik ekranı ve hatta çok oyunculu hakaretler için dahili bir mikrofonu vardır. Yerleşik USB-C, DisplayPort 1.4’ü destekler ve 8K @ 60Hz veya 4K @ 120Hz’e çıkış verebilir.

Fiyatı

Steam Deck fiyatlandırması, 64 GB eMMC belleğe sahip bir model için 400 $ / 349 £’dan başlar ve NVMe modelleri ve ekstra özellikler (parlama önleyici kazınmış ekran gibi) için fiyatlar artar.

Steam Deck, 16 Temmuz’dan itibaren ön sipariş vermeye hazır ve Aralık’ta gönderime başlıyor.

Valve’nin web sitesinde SSS ile dolu kapsamlı bir Steam Deck bölümü var (spoiler: evet bir dock aksesuarı var ve bluetooth gamepad’leri bağlayabilirsiniz). Ayrıca Steam Deck mini sitesinde tonlarca (ve demek istediğim tonlarca) parlak tanıtım teaserları, gifler ve şemalar var.