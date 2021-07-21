Vakıfbank, bayramda pek çok vatandaşın yararlanabileceği bir kredi kampanyası düzenliyor. Kurban Bayramı’nda nakite ihtiyaç duyan ve hızlı bir şekilde kredi çekmek isteyenler bu haberi okuyabilir. Özellikle de faiz oranlarının yanı sıra vade bakımından da uygun olması dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Vakıfbank’ın diğer bankalardan çok daha avantajlı olduğu belirtilen kredi kampanyasında neler bulunuyor? 8 bin TL’lik krediye sahip çeşitli detayları sizlerle paylaşacağız. Vakıfbank üzerinden bayram kredisi çekmek için gerekli şartlar nelerdir? Kredi başvuru şartları ve SMS ile kredi çekmenin yöntemi…

Vakıfbank 8 bin TL Kredi Veriyor

Vakıfbank’ın vermiş olduğu krediyi ihtiyaç kredisi adı altında çekebileceksiniz. Elbette bunun için gerekli şartlar bulunduğunu belirtelim. Düzenli olarak maaş aldığınıza dair bir belge, kredi notunuzun değeri ve banka şubesine göre değişkenlik gösterebilecek diğer şartlar. Bu şekilde banka şubesine uğradığınız vakit sizlerden istenen belgelerle beraber kredi çekmenize izin veriliyor. Ancak yalnızca banka şubesi değil uzaktan da başvuruda bulunabileceksiniz.

Bayram Kredisi Faiz Oranı

Çekeceğiniz kredi 36 ay vadeye sahip olacak. Vakıfbank’ın kredisi 1,51 faiz oranıyla veriliyor. Böylelikle uygun faiz oranlı krediler arasında yerini belli etmekte. Ancak erteleme hakkı ve SMS ile nasıl kredi alınır onlara da değinmek gerekiyor. Kredi başvurusunun yapılması için başvuru seçeneklerinden birini tercih etmeniz gerekmekte.

SMS ile Kredi Nasıl Çekilir?

Vakıfbank SMS ile bayram kredisi çekebilmek için, istediğiniz kredi miktarını, TC kimlik numaranızı ve aylık gelirinizi aralarında boşluk olacak şekilde yazıp 5724’e SMS olarak gönderiniz. Daha sonra sistemin belirli kriterlere bağlı olarak değerlendirme yapmasının ve size dönüş sağlamasını bekleyiniz. Kredi notunuzun çok önemli olduğunu belirtelim. Başvuru şartları arasında en fazla dikkat edilen husus belki de kredi notudur. Geliriniz olması durumunda da bu kredinin rahat bir şekilde çekilmesi mümkün hale gelecektir. Tarafınıza iletilen sonuca göre krediniz kısa süre içerisinde hesabınıza geçebilir.

Bayram Kredisinde Erteleme Var mı?

Vakıfbank bayram ve aynı zamanda ihtiyaç kredisinde 3 ay erteleme imkanı da bulunuyor. Sizler de kredi çekmek istiyorsanız ertelemeli şekilde krediye sahip olabilirsiniz. Krediyi pek çok amaç için kullanabilirsiniz. Kullanım şeklinize bağlı olarak değişecektir. Fakat kredi erteleme ile 3 ay boyunca kredi taksiti ödememe hakkınız bulunuyor. Daha sonrasında ödemelere kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Daha fazla detaylı bilgi edinebilmek için Vakıfbank’ın şubelerine uğrayabilir veya internet üzerinden de iletişim sağlayabilirsiniz. Çağrı merkezi numarası ise 0850 222 0724’tür. Müşteri hizmetleri için bu numarayı tuşlamanız durumunda kredi hakkında daha fazla detay elde edebileceksiniz.